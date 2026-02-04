الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
انخفاض احتياطي النقد الأجنبي لكوريا للشهر الثاني على التوالي في يناير

انخفاض احتياطي النقد الأجنبي لكوريا للشهر الثاني على التوالي في يناير
4 فبراير 2026 18:23

 

 انخفضت احتياطيات جمهورية كوريا من النقد الأجنبي للشهر الثاني على التوالي خلال يناير الماضي، وسط جهود الحكومة لتثبيت سوق الصرف الأجنبي، وفق ما أعلنه البنك المركزي الكوري.

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية، أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بلغ 425.91 مليار دولار في نهاية يناير، بانخفاض 2.15 مليار دولار عن الشهر السابق، وفقاً لبيانات البنك.
وأضافت الوكالة أن هذا الانخفاض يُعد الثاني على التوالي، بعد أن انخفضت الاحتياطيات خلال ديسمبر للمرة الأولى منذ يونيو.
وأظهرت بيانات البنك أن احتياطي كوريا لدى صندوق النقد الدولي ارتفع بمقدار 10 ملايين دولار عن الشهر السابق، ليصل إلى 4.3 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي.
واحتلت جمهورية كوريا المرتبة التاسعة عالمياً من حيث حجم الاحتياطيات الأجنبية في نهاية ديسمبر.

 

المصدر: وام
