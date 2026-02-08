«سياحية عجمان» تنظم جولة ترويجية في المملكة المتحدة

عجمان (الاتحاد)

تنظم دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان جولة ترويجية في المملكة المتحدة خلال الفترة من 8 إلى 13 فبراير، تشمل مدن لييدز، ليفربول، ولندن، وذلك ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى توسيع نطاق الحضور الدولي للإمارة، وتعزيز موقعها على خريطة السياحة العالمية، وترسيخ شراكات نوعية مع أبرز الأسواق الأوروبية المؤثرة في قطاع السياحة والسفر.

وتأتي هذه الجولة في إطار الجهود المؤسسية المتواصلة التي تبذلها الدائرة لتعزيز مكانة الإمارة باعتبارها وجهة سياحية وثقافية متكاملة، تمتلك مقومات تنافسية متقدمة تجمع بين العمق الثقافي، والتنوع السياحي، وجودة البنية التحتية، وتكامل الخدمات، بما يسهم في تلبية تطلعات الأسواق العالمية، ويواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع السياحة على المستوى الدولي.

وتركز الجولة على إبراز الهوية السياحية والثقافية للإمارة، والتعريف بما توفره من تجارب سياحية متنوعة تلبي اهتمامات مختلف فئات الزوار، إلى جانب تسليط الضوء على التطور النوعي الذي تشهده المنشآت السياحية، ومستوى الخدمات، والمنتج السياحي المتكامل الذي يعكس رؤية الإمارة المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.

وتشمل الجولة عقد سلسلة من اللقاءات المهنية رفيعة المستوى مع كبار منظمي الرحلات السياحية، وشركات السياحة والسفر، وممثلي الجهات الإعلامية المتخصصة في السوق البريطاني، حيث يتم خلال هذه اللقاءات استعراض الفرص السياحية والاستثمارية المتاحة، وبحث آفاق التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات طويلة الأمد تسهم في تعزيز حركة السياحة الوافدة، وفتح قنوات جديدة للترويج السياحي المستدام.

وقال محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة: «إن تنظيم هذه الجولة الترويجية في المملكة المتحدة يعكس التزام الدائرة بتبني نهج استباقي ومنهجي في الترويج السياحي الخارجي، والعمل على توسيع قاعدة الأسواق المصدّرة للسياحة، وتعزيز تنافسية الإمارة في الأسواق ذات الأولوية، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للدائرة».

وأكد أن المملكة المتحدة تمثل سوقاً استراتيجياً محورياً، نظراً لما تتمتع به من ثقل سياحي وإعلامي، ومكانة مؤثرة في صناعة السياحة العالمية، إضافة إلى ارتفاع مستوى الطلب على الوجهات التي تقدم تجارب سياحية أصيلة ومتنوعة تجمع بين الثقافة والترفيه والطبيعة، مشيرًا إلى أن الجولة تهدف إلى تعزيز الوعي بالهوية السياحية للإمارة وترسيخ صورتها الذهنية كوجهة قادرة على استقطاب مختلف شرائح الزوار.

وأوضح أن دائرة السياحة والثقافة تواصل تنفيذ برامجها الترويجية الخارجية ضمن رؤية شاملة ومتكاملة تسهم في دعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي، ورفع مستوى التنافسية، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً سياحياً وثقافياً بارزاً على المستويين الإقليمي والدولي.

وتندرج هذه الجولة ضمن سلسلة من المبادرات الدولية التي تنفذها الدائرة، في إطار توجهها نحو تعزيز الحضور المؤسسي للإمارة عالمياً، وبناء صورة ذهنية راسخة تعكس ما تمتلكه من إمكانات سياحية وثقافية واعدة، وترسخ دور السياحة كأحد المحركات الرئيسة للتنمية الشاملة.