"الدار" تحقق أرباحاً قياسية بـ 8.8 مليار درهم خلال 2025

حققت مجموعة الدار العقارية أداءً مالياً قياسياً خلال عام 2025، حيث ارتفع صافي أرباح المجموعة بعد الضريبة بنسبة 36% على أساس سنوي ليصل إلى مستوى تاريخي بلغ 8.8 مليار درهم، فيما ارتفع صافي الأرباح قبل الضريبة بنسبة 45% ليبلغ 10 مليارات درهم، مدفوعاً بالإيرادات القوية من المشاريع التطويرية قيد الإنجاز، إلى جانب التوسع المستمر في محفظة العقارات الاستثمارية، كما ارتفعت ربحية السهم خلال الفترة إلى 0.96 درهم.

وسجلت المجموعة أعلى مبيعات سنوية في تاريخها بقيمة إجمالية بلغت 40.6 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 21% على أساس سنوي، ساهمت فيها مبيعات المشاريع في دولة الإمارات بقيمة 35.5 مليار درهم.

وأكد معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار، أن الأداء القياسي للمجموعة ونموها المتسارع يعكسان قوة الأسس الاقتصادية لدولة الإمارات، ويسهمان في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية تنافسية لرؤوس الأموال والمواهب والابتكار، مشيراً إلى أن الإمارة تواصل توفير فرص استثمارية متنوعة ومجزية في مختلف فئات الأصول العقارية، مدعومة باستثماراتها في الاقتصاد المحلي، وتركيزها على جودة الحياة، ونجاحها في استقطاب الشركات ورواد الأعمال من أنحاء العالم.

وأشار إلى أن الدار تتمتع بموقع استراتيجي في صميم هذا التحول، بصفتها مستفيداً رئيسياً من المكانة العالمية المتنامية لإمارة أبوظبي ومساهماً فاعلاً في تطورها، موضحاً أن إجمالي المشاريع المتراكمة قيد التنفيذ، سواء التابعة للدار أو للمشاريع الحكومية، بلغ 167 مليار درهم، ما يعكس الزخم المتواصل الذي يشهده السوق في ظل الاستعداد لمواكبة النمو المرتقب في أعداد السكان والزوار خلال السنوات المقبلة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الدار أن المجموعة نجحت في رفع قيمة الأصول المُدارة إلى 49 مليار درهم خلال عام 2025، مع خطط لتوسيع هذه المحفظة بشكل كبير خلال السنوات القادمة، بما يعزز مكانة الدار شريكا استثماريا عقاريا رائدا وطويل الأمد في المنطقة.

من جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار، إن الأعمال التطويرية سجلت أعلى مبيعات سنوية في تاريخ المجموعة، مدعومة بإيرادات متراكمة بلغت 71.7 مليار درهم توفر رؤية واضحة للإيرادات خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن توسيع مخزون الأراضي وتفعيله سيشكل محركاً رئيسياً للنمو المستقبلي، فيما واصلت المنصة الاستثمارية توسيع نطاق أعمالها لتصبح محفظة متنوعة تدر دخلاً متكرراً، عبر مزيج من الاستحواذات المدروسة والنمو الداخلي.

وأكد أن الدار، وبالاستناد إلى الرؤية الواضحة التي توفرها محفظة مشاريع "التطوير والاحتفاظ" البالغة قيمتها 17.2 مليار درهم، ستواصل التركيز على توظيف رأس المال بكفاءة وانضباط وتحقيق النمو المستدام، مع الاستفادة من قدراتها في مجال إدارة الأصول على نطاق واسع، مشيراً إلى أن المجموعة تستعد لمواصلة مسار النمو وتقديم قيمة طويلة الأجل للمساهمين، مستندة إلى قوة مالية، وقدرات مؤسسية راسخة، وانضباط عالٍ في التنفيذ.

وحول أبرز النتائج المالية للمجموعة، حققت الدار مبيعات ربع سنوية قياسية بلغت 12 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2025، بنمو نسبته 25% على أساس سنوي، مدفوعة بإطلاق ثلاثة مشاريع جديدة في الدولة هي: "ياس ليفنج"، و"ذا رو السعديات"، و"ياس ريفا رزيدنسز"، إضافة إلى الطلب القوي على المخزون الحالي.

وواصلت مشاريع الدار استقطاب طلب مرتفع من المشترين الدوليين، حيث بلغت قيمة المبيعات في دولة الإمارات للعملاء الدوليين والمقيمين 27.4 مليار درهم خلال عام 2025، ما يمثل 77% من إجمالي مبيعات الدار في الدولة.

وبلغ حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية مستوى تاريخياً وصل إلى 71.7 مليار درهم، منها 61 مليار درهم لمشاريع داخل دولة الإمارات، الأمر الذي يوفر رؤية واضحة ومؤكدة لإيرادات المجموعة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وخلال عام 2025، أرست الدار عقود تطوير بقيمة 66 مليار درهم في دولة الإمارات، مع إعادة ضخ 30 مليار درهم منها في الاقتصاد المحلي عبر برنامج القيمة الوطنية المضافة "ICV".

كما عززت المجموعة مخزونها الاستراتيجي من الأراضي في مختلف أنحاء دولة الإمارات بقيمة تطويرية إجمالية تتجاوز 120 مليار درهم، تشمل خطط توسعة المنطقة المالية في أبوظبي بجزيرة المارية، وقطع أراضٍ استراتيجية في وجهات رئيسية في أبوظبي، إضافة إلى توسيع نطاق المشروع المشترك مع دبي القابضة.

وسجلت الدار للاستثمار نمواً في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 3.2 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع معدلات الإشغال، وزيادة أسعار الإيجارات، والمساهمة الإيجابية لصفقات الاستحواذ الاستراتيجية الأخيرة، ما رفع قيمة الأصول المُدارة إلى 49 مليار درهم.

وسرّعت المجموعة وتيرة نموها عبر تنفيذ صفقات استحواذ استراتيجية بقيمة إجمالية بلغت 3.3 مليار درهم خلال عام 2025، تضمنت توجيه أكثر من مليار درهم لتوسيع نطاق منصة الخدمات اللوجستية والصناعية.

وواصلت الدار إحراز تقدم ملموس في تنفيذ استراتيجية "التطوير والاحتفاظ"، بمحفظة مشاريع قيد التنفيذ بقيمة 17.2 مليار درهم، حيث أنجزت أربعة مشاريع خلال عام 2025، وأعلنت عن مشاريع جديدة بقيمة 4.4 مليار درهم.

وفي قطاع التجزئة، أسست الدار كياناً وطنياً رائداً بقيمة 9.8 مليار درهم من خلال دمج "ياس مول" و"المجموعة الفاخرة في الغاليريا"، عقب إتمام مشروع مشترك بنسبة 75:25 مع شركة مبادلة، كما أطلقت المجموعة شركة "الدار كابيتال" بالشراكة مع "مبادلة كابيتال"، كمنصة جديدة لإدارة الاستثمارات المؤسسية، تهدف إلى ربط المستثمرين العالميين بفرص الاستثمار في الأصول الحقيقية داخل دولة الإمارات ومنطقة الخليج.

وحافظت الدار على مركز مالي قوي يدعم مرونتها وإستراتيجيتها لتوظيف رأس المال، حيث بلغت السيولة النقدية المتاحة وغير المقيدة 14.2 مليار درهم، إضافة إلى تسهيلات مصرفية مؤكدة وغير مسحوبة بقيمة 16.4 مليار درهم، كما في نهاية ديسمبر 2025.

وجمعت المجموعة رأس مال بقيمة 18.7 مليار درهم خلال عام 2025، وواصلت تعزيز سيولتها ومرونتها المالية عبر إصدار سندات هجينة ثانوية بقيمة مليار دولار أميركي، ما يعادل 3.7 مليار درهم، في يناير 2026.

وبلغت توزيعات الأرباح الموصى بها 0.205 درهم للسهم الواحد، بزيادة قدرها 10.8% على أساس سنوي، بإجمالي توزيعات قدرها 1.61 مليار درهم عن عام 2025.