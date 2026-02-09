الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«دبي المالي العالمي» يكشف عن أول مشاريع التملُّك السكني ضمن توسعة «زعبيل ديستركت»

«دبي المالي العالمي» يكشف عن أول مشاريع التملُّك السكني ضمن توسعة «زعبيل ديستركت»
9 فبراير 2026 16:58


دبي (الاتحاد)
كشف مركز دبي المالي العالمي عن مشروع «ذا ريزيدنسز»، أول مشروع سكني يتم إطلاقه ضمن المرحلة الأولى «المرحلة A» من مشروع «زعبيل ديستركت» - مركز دبي المالي العالمي، الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، في خُطوة محورية من مسار تطور المركز وجهة حضرية متكاملة.
وباعتباره أول مشروع سكني ضمن «زعبيل ديستركت»، يوفر «ذا ريزيدنسز» فرصة استثنائية للسكن في قلب التوسعة المرتقبة لمركز دبي المالي العالمي.
وتُقدم مساكن «ذا ريزيدنسز» - التي قامت شركة «دي آي إف سي للتطوير العقاري» بتطويرها والإشراف عليها، باقة من الخيارات السكنية التي توائم بين متطلبات العمل ومقومات الرفاهية والثقافة، ليغدو وجهةً تتكامل فيها الكفاءة المهنية وجودة الحياة، فيما يتكوّن المشروع من برجين سكنيين يضمان 463 وحدة سكنية.
وقال صالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات، إن مشروع «ذا ريزيدنسز» يشكّل محطة أساسية في مسار تطور المركز نحو ترسيخ مكانته وجهة متكاملة للعيش والعمل والازدهار، ويعكس المشروع التزام المركز بإرساء معايير جديدة للمرحلة المقبلة من مسيرة دبي، حيث تتكامل جودة التصميم مع مفاهيم الرفاهية والترابط لصياغة تجربة حضرية استثنائية.
ويتماشى المشروع مع متطلبات البنية التحتية المستقبلية للمدينة، بما في ذلك الربط مع مشروع الأنفاق المبتكرة «دبي لوب»، إضافة إلى سهولة الارتباط بشبكات الطرق الرئيسية، مما يضمن انسيابية التنقل في أرجاء المدينة.
وتمتد منطقة «زعبيل ديستركت» - مركز دبي المالي العالمي على مساحة تبلغ 7.1 مليون قدم مربعة، مع إجمالي مساحة مبنية يصل إلى 17.7 مليون قدم مربعة، مما يجعلها أكبر توسعة لمركز مالي في المنطقة بقيمة تطوير إجمالية تقديرية تتجاوز 100 مليار درهم.
وسيبدأ البيع الرسمي لوحدات مشروع «ذا ريزيدنسز» في 12 فبراير 2026، مع فتح باب التسجيل المسبق الآن.

أخبار ذات صلة
«قضاء أبوظبي» و«محاكم دبي المالي العالمي» يبحثان تعزيز التعاون المشترك
8844 شركة نشطة في «دبي المالي العالمي» بزيادة 28%
مركز دبي المالي العالمي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد
اليوم 20:26
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
اليوم 20:13
جوارديولا: فارق النقاط مع أرسنال يدفعنا للعب على الفوز
الرياضة
جوارديولا: فارق النقاط مع أرسنال يدفعنا للعب على الفوز
اليوم 20:10
أبوظبي تستضيف كأس الإمارات ودوري «لونجين» للأمم للحواجز
الرياضة
أبوظبي تستضيف كأس الإمارات ودوري «لونجين» للأمم للحواجز
اليوم 20:08
ألفابت تلجأ لسوق الائتمان لتمويل نفقات الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
ألفابت تلجأ لسوق الائتمان لتمويل نفقات الذكاء الاصطناعي
اليوم 19:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©