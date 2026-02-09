مشروع عقاري جديد في جزيرة ياس بقيمة 300 مليون درهم



أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «نورد» للتطوير العقاري رسمياً مشروع «نوفاياس»، وهو مشروع عصري متعدد الاستخدامات تبلغ قيمته التقديرية نحو 300 مليون درهم مما يشكل إضافة جوهرية لمشهد التطوير العقاري المتنامي في أبوظبي. ويجمع «نوفاياس» بين الهندسة المعمارية الراقية، والتصاميم التي تتناغم مع أسلوب الحياة والقيمة الاستثمارية طويلة الأجل في واحدة من أكثر الوجهات المفضلة في الإمارة.

ويقع «نوفاياس» على بعد خطوات قليلة من مشروع ديزني لاند المرتقب، وعلى مسافة دقائق من «عالم فيراري» وأبرز معالم جزيرة ياس، ليحتل موقعاً استراتيجياً يضمن للسكان حياة يومية مريحة وسهولة التنقل بين أمتع الوجهات، كما يوفر المشروع وصولاً سلساً إلى وسط مدينة أبوظبي ودبي، مما يعزز جاذبيته لدى كل من المستخدمين النهائيين والمستثمرين الباحثين عن أصول سكنية في مواقع استراتيجية.

إلى جانب المساحات التجارية المخصصة، يضم مشروع نوفاياس 96 وحدة سكنية تتنوع مساحاتها بين 41 متراً مربعاً للاستوديوهات، و75 متراً مربعاً للشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، و120 متراً مربعاً لشقق غرفتي نوم، و305 أمتار مربعة لشقق ثلاث غرف نوم مع غرفة خادمة، إضافة إلى بنتهاوس حصري من أربع غرف نوم مع غرفة مساعدة منزلية في الطابق الثامن.

ويطرح المشروع بنظام التملك الحر بأسعار تبدأ من 1.25 مليون درهم، مع خطة دفع منظمة تتضمن 40% خلال فترة الإنشاء و60% عند التسليم، ما يعزز من جاذبية المشروع ضمن سوق جزيرة ياس. وقال ماهر الرحبي، الرئيس التنفيذي لشركة «نورد» للتطوير العقاري: «يعكس مشروع نوفاياس رؤيتنا في ابتكار مجتمعات سكنية تتناغم مع أسلوب الحياة وتقدم قيمة مستدامة على المدى الطويل، ومع استمرار جزيرة ياس في ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي، يأتي هذا المشروع استجابة لهذا الزخم من خلال طرح سكني يتميز بأسلوب حياة راقٍ وجودة تصميم مدروسة وملاءمة طويلة الأمد، وبقربه من عالم الترفيه وعلى بعد 300 متر فقط من مشروع (ديزني لاند) المرتقب، يفتح نوفاياس آفاقاً لا حصر لها لتجارب استثنائية تصبح جزءاً من الحياة اليومية، وبدمج كل تلك المزايا تترسخ مكانة نوفاياس عنواناً سكنياً مرغوباً يتمتع بعائد استثماري مرتفع بالنسبة للمستثمرين وقيمة معيشية استثنائية للسكان المستقبليين».

ومع إطلاق مشروع «نوفاياس»، تواصل شركة «نورد» تعزيز مكانتها مطوراً عقارياً يحتفي بالتصميم، ويقدم مشاريع سكنية تتماشى مع التوقعات وسط مواقع استراتيجية تضمن قيمة مستدامة على المدى الطويل.