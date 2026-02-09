«المصرف المركزي»: 5.34 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي بنهاية 2025

حسام عبد النبي (أبوظبي)

واصل إجمالي الأصول المصرفية للبنوك الإماراتية الارتفاع إلى مستويات قياسية، حيث ارتفع بمقدار 88 مليار درهم وبنسبة 1.7% خلال شهر واحد من 5.251 تريليون درهم في نهاية نوفمبر الماضي إلى 5.339 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2025، حسب بيانات موجز التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن المصرف المركزي.

وأكدت البيانات ارتفاع إجمالي الائتمان بنسبة 1.5% وبمقدار 37.4 مليار درهم من 2.532 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي إلى 2.570 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2025، عازية نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان بالعملة الأجنبية بقيمة 25.8 مليار درهم، ليشكل نسبة ثلثي النمو، فيما يعزى الجزء المتبقي من إجمالي نمو الائتمان إلى زيادة الائتمان المحلي بقيمة 11.6 مليار درهم. وأوضحت البيانات أن الارتفاع في الائتمان المحلي يرجع إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.6%، (مساهماً بنحو 0.4 نقطة مئوية في النمو الإجمالي البالغ 0.6%) وزيادة الائتمان الممنوح للجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 1.8%، حيث تلا ذلك نمو الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 10.9%، فيما تراجع النمو في الائتمان المحلي جزئياً نتيجة لانخفاض الائتمان الممنوح للحكومة، والذي سجل مساهمة سلبية قدرها 0.2 نقطة مئوية من إجمالي نمو الائتمان المحلي.

ورصدت بيانات «المركزي» ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 2.2% وبمقدار 70.4 مليار درهم من 3.236 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2025 إلى 3.307 تريليوناً في نهاية ديسمبر الماضي. وأرجعت الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 1.3% لتتجاوز إلى 3 تريليونات درهم، وارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 12.2% لتصل إلى 297.8 مليار درهم، مشيرة إلى أنه ضمن ودائع المقيمين ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.8% إلى 2.249 تريليون درهم، وارتفعت ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.8% لتصل إلى 296.2 مليار درهم، وارتفعت أيضاً ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 12.9% لتصل إلى 70 مليار درهم، بينما انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 10.4% لتستقر عند 393.4 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر2025.

وأعلن المصرف المركزي ارتفاع إجمالي عرض النقد «ن1» بنسبة 2.2% على أساس شهري من 1.048 تريليون درهم في نهاية نوفمبر الماضي إلى 1.071 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2025. كما ارتفع إجمالي عرض النقد «ن2» بنسبة 3.2% من 2.669 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2025 إلى نحو 2.754 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي.

وارتفع إجمالي عرض النقد «ن3» بنسبة 1.2% من 3.216 تريليون درهم في نهاية نوفمبر الماضي إلى 3.255 تريليون درهم.

وأظهرت بيانات «المركزي» ارتفاع القاعدة النقدية بنسبة 5.4% من 850.1 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي إلى 895.7 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر.



أصول أجنبية

وفيما يخصّ الأصول الأجنبية، أظهرت بيانات المصرف المركزي أن إجمالي أصول المصرف المركزي الأجنبية (لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لدى المصرف المركزي وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي) زادت خلال شهر ديسمبر الماضي لتبلغ 1.058 تريليون درهم مقابل 1.011 تريليون درهم في نوفمبر 2025. وتوزّعت الأصول الأجنبية للمركزي، بواقع 336.6 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، و660.1 مليار درهم أوراقاً مالية أجنبية، و61.4 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.



الميزانية العمومية

ووفقاً للبيانات الواردة في الميزانية العمومية الشهرية للمصرف المركزي، ارتفعت الميزانية العمومية للمصرف المركزي (إجمالي الخصوم ورأس المال) من 1.046 تريليون درهم بنهاية نوفمبر الماضي إلى 1.093 تريليون درهم بنهاية ديسمبر. وتوزّعت الميزانية العمومية - فئة الخصوم ورأس المال كما في نهاية ديسمبر 2025، بواقع 541.4 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و289 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و174.3 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و20.6 مليار للخصوم الأخرى، فيما بلغ رأس المال والاحتياطيات 68.3 مليار درهم.

أما الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، فقد توزّعت بواقع 242.9 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و108.8 مليار في الودائع، و686.8 مليار درهم في الاستثمارات، و54.4 مليار درهم للأصول الأخرى.