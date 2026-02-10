24.37 تريليون درهم تحويلات مالية عبر بنوك الإمارات خلال 2025 بنمو 22.5%

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

نمت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي الإماراتي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية (AEFTS)، بنسبة 22.5 % خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق لتبلغ 24.367 تريليون درهم، مقارنة مع نحو 19.898 تريليون درهم في عام 2024، حسب تقرير إحصائيات العمليات المصرفية لشهر ديسمبر 2025 الصادر عن المصرف المركزي.

وذكر التقرير أن التحويلات المنفذة في عام 2025 تضمّنت 14.513 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و9.854 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك، موضحاً أن قيمة التحويلات الإجمالية خلال شهر ديسمبر من العام 2025 بلغت 2.31 تريليون درهم مقابل نحو 2.012 تريليون درهم في شهر نوفمبر 2025 وبنسبة نمو بلغت 14.8%.

وفيما يخصّ مقاصة الشيكات، فقد أفاد تقرير المركزي، بأن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت خلال العام الماضي نحو 1.449 تريليون درهم، وعدد الشيكات التي تمت تسويتها 22.9 مليون شيك.

وذكر أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت خلال العام 2024 نحو 1.334 تريليون درهم، وعدد الشيكات التي تمت تسويتها 22.59 مليون شيك، منوهاً بأن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت خلال شهر ديسمبر الماضي 127.9 مليار درهم، وعدد الشيكات التي تمت تسويتها 2.033 مليون شيك.



ودائع وائتمان

وكشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي عن زيادة القروض التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة للأفراد بنحو 79.1 مليار درهم وبنسبة 16.2% على أساس سنوي لتبلغ 567.9 مليار درهم في ديسمبر الماضي.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الائتمان المقدم من البنوك ارتفع إلى 2.570 تريليون درهم في ديسمبر الماضي مقابل 2.180 تريليون درهم في ديسمبر 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 17.9%.

وأرجعت البيانات النمو إلى زيادة قيمة القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع الخاص خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 11.2% على أساس سنوي لتصل إلى 1.491 تريليون درهم في نهاية 2025، مع نمو القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع التجاري والصناعي بنسبة 8.3% على أساس سنوي لتبلغ 923.6 مليار درهم في ديسمبر الماضي.

وأشار «المركزي» إلى ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى أعلى مستوى في تاريخها، لتصل إلى 855.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2025 بارتفاع نسبته 16.4% على أساس سنوي، وبنحو 120.6 مليار درهم.

وذكرت أن استثمارات البنوك بنهاية ديسمبر الماضي، تضمنت أوراقاً مالية تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، بقيمة 406.2 مليار درهم، وأسهمها بقيمة 24.4 مليار درهم، بالإضافة إلى استثمارات في سندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 368 مليار درهم، والاستثمارات الأخرى بقيمة 56.9 مليار درهم، كاشفة أن استثمارات البنوك في الأسهم ارتفعت بنسبة 30.5% على أساس سنوي لتبلغ في ديسمبر الماضي نحو 24.4 مليار درهم.



احتياطيات البنوك

نما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال العام 2025 بنسبة 14.8 % على أساس سنوي، لتصل إلى 719.4مليار درهم في ديسمبر الماضي مقابل 626.9 مليار درهم في ديسمبر 2024 وبذلك تكون احتياطيات البنوك قد زادت في شهر ديسمبر الماضي بنحو 92.5 مليار درهم على أساس سنوي.

وإلى ذلك لامست الأصول الكلية للقطاع المصرفي 5.334 تريليون درهم في ديسمبر الماضي بنمو 17.1 % على أساس سنوي حيث كانت قد سجلت نحو 4.559 تريليون درهم في ديسمبر 2024.

وفيما يخص إجمالي الودائع المصرفية، فقد بلغت 3.307 تريليون درهم في ديسمبر الماضي مقابل 2.847 تريليون في نهاية العام 2024 ولتحقق نمواً بنسبة 16.2 % على أساس سنوي تعادل 460 مليار درهم.



106.5 مليار درهم زيادة في الودائع النقدية خلال عام

كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي، عن زيادة الودائع المصرفية النقدية خلال شهر ديسمبر الماضي لتبلغ 919.7 مليار درهم، مقابل 813.2 مليار درهم في ديسمبر 2024، لتحقق الودائع النقدية زيادة بنسبة 13 % على أساس سنوي تعادل 106.5 مليار درهم. وأظهر بيانات تقرير المجاميع النقدية لدولة الإمارات الصادر عن «المركزي» أمس أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.683 تريليون درهم في ديسمبر الماضي، مقابل 1.368 تريليون درهم في ديسمبر 2024 بزيادة قدرها 314.3 مليار درهم وبنسبة نمو قاربت 23 %.