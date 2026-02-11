الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«خزنة داتا» تنال شهادة الدرجة الأولى من الهيئة الدولية لمراكز البيانات

11 فبراير 2026 20:34

 

أبوظبي (الاتحاد)
 أعلنت «خزنة داتا سنترز» المزوّد العالمي للبنية التحتية الرقمية واسعة النطاق اليوم حصولها على شهادة الدرجة الأولى (G1) من الهيئة الدولية لمراكز البيانات IDCA، وذلك استناداً إلى تقييم مستقل لمحفظة خزنة وقدراتها على تقديم الخدمات مقارنةً بمعايير IDCA ومتطلبات المقارنة المعيارية الخاصة بها.

تُعد خزنة أول مشغّل لمراكز البيانات في الشرق الأوسط وأفريقيا يحصل على هذه الشهادة والتي تأتي عقب عملية تقييم استمرت عدة أشهر أجراها المدققون والمقيّمون في IDCA وفي أعقاب إعلان خزنة في يوليو 2025 توقيع اتفاقية استراتيجية عالمية للمقارنة المعيارية مع IDCA.
شمل البرنامج مراجعات لقدرات تقديم الخدمات، وبروتوكولات التشغيل، والأنظمة المؤسّسية الداعمة عبر محفظة خزنة.
وتمّ تقديم شهادة الهيئة الدولية لمراكز البيانات من الدرجة الأولى رسمياً إلى خزنة داتا سنترز، من قِبل مهدي باريافي، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك خلال فعالية «كاباسيتي الشرق الأوسط» في دبي.
وقال حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة خزنة داتا سنترز، إن شهادة الهيئة الدولية لمراكز البيانات من الدرجة الأولى تمثل تأكيداً دولياً خارجياً للمعايير التي نلتزم بها على مستوى تقديم الخدمات والعمليات التشغيلية، ومع التوسع السريع للبنية التحتية الرقمية في المنطقة لدعم الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، تزداد أهمية المواءمة مع معايير مقارنة عالمية معترف بها أكثر من أي وقت مضى، وتُعزز هذه الشهادة تركيزنا على التنفيذ المتسق والسلامة والموثوقية على نطاق واسع، وتدعم في الوقت نفسه التزامنا ببناء بنية تحتية وقدرات تشغيلية يمكن للعملاء الوثوق بها.

 

