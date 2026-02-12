الذهب يتراجع بعد صعود الدولار

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد ارتفاع شهده الدولار عقب صدور بيانات الوظائف لشهر يناير التي جاءت أقوى من المتوقع، لتتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في ​المدى القريب، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم المقرر صدورها غدا الجمعة للحصول على مزيد من مؤشرات السياسة النقدية.

بحلول الساعة 0318 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.⁠3 بالمئة إلى 5065.98 دولار للأوقية (الأونصة). واختتم تعاملات الجلسة الماضية ​على ارتفاع بأكثر من واحد بالمئة.

وخسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب ​تسليم أبريل 0.2 بالمئة إلى 5087.30 ⁠دولار ​للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار بعد تقرير الوظائف ‌الذي أشار إلى متانة الاقتصاد الأميركي.

وبالنسبة للمعادن النفسية الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 83.81 دولار للأوقية بعد ارتفاعها أربعة بالمئة أمس الأربعاء.

وانخفض سعر البلاتين 0.3 بالمئة إلى ​2126.52 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 1.4 بالمئة ​إلى 1722.67 دولار.