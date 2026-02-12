665.5 مليون درهم أرباح بريسايت لعام 2025

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة بريسايت ارتفاع صافي الأرباح بعد الضرائب بنسبة 8.6% لتصل إلى 665.5 مليون درهم، وتسجيل إيرادات قدرها 3.03 مليار درهم للسنة المالية 2025، بما يمثل نمواً بنسبة 36.9%على أساس سنوي، متجاوزةً توقعات المحللين المجمّعة من قبل الشركة.

ووفقاً للنتائج المالية للشركة ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 23.5% لتصل إلى 785 مليون درهم.وأفادت الشركة أن الربع الأخير سجل إيرادات قوية بلغت 1.29 مليار درهم، بزيادة نسبتها 23.6% على أساس سنوي، وأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بلغت 407.6 ملايين درهم، بزيادة نسبتها 11.3%، مدعومةً بمزيج ملائم من عمليات النشر العضوية، واستمرار الزخم الدولي، والتنفيذ المنضبط عبر البرامج الرئيسية.

وشكّلت الأسواق الدولية محركاً متزايد الأهمية لنموّ بريسايت في عام 2025، إذ ارتفعت الإيرادات من الأسواق خارج دولة الإمارات بنسبة 130% على أساس سنوي لتصل إلى 1.17 مليار درهم، بما يمثل 38.5% من إجمالي الإيرادات السنوية، مقارنةً بـ23% في عام 2024. وفي الربع الأخير وحده، ارتفعت الإيرادات الدولية بنسبة 55% على أساس سنوي وشكّلت 46.5% من إيرادات هذا الفصل، بما يعكس الطلب القوي على نموذج بريسايت في نشر الذكاء الاصطناعي السيادي عبر الأسواق الناشئة سريعة النموّ.

وتعليقاً على النتائج، صرّح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات ورئيس مجلس إدارة بريسايت: «يُظهر تفوّق بريسايت في أدائها خلال عام 2025 ما يمكن تحقيقه عندما تقترن الاستراتيجية الواضحة مع التنفيذ القوي. ومع مضي دولة الإمارات في بناء الذكاء كبنية تحتية وطنية، تواصل بريسايت تحويل قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى أنظمة قابلة للتوسع، تُسهم في دفع النموّ طويل الأجل وتعزيز القدرة التنافسية».

وأكّد الجابر: «يُسهم التقدم المحرز على المستويين المحلي والدولي خلال العام، بترسيخ أساس قوي لتحقيق نموّ مستدام وخلق قيمة دائمة للمساهمين والحكومات والمجتمع».

من جانبه، قال توماس برامودهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: «يمثّل هذا الإنجاز 12 ربعاً متتالياً من النموّ القوي لبريسايت منذ طرحها العام في 2023، وهو دليل على قوة استراتيجيتنا التجارية، وقدرتنا المثبتة على تقديم بنى تحتية قائمة على الذكاء على نطاق واسع، وتوسّع حضورنا الدولي».

وأوضح برامودهام: «بالنظر إلى المرحلة المقبلة، سنواصل تركيزنا على التوسع بمسؤولية، وتعميق الشراكات السيادية، وتطبيق حلول الذكاء لتقديم نتائج حقيقية وقابلة للقياس لعملائنا من الجهات الحكومية والمؤسسية ومع وجود محفظة مشاريع قوية ومركز مالي ثابت، نحن في موقع ممتاز يؤهلنا لمواصلة تحقيق النموّ مستقبلاً». على مدى السنوات الثلاث الماضية، حققت بريسايت معدل نموّ سنوي مركباً في الإيرادات بلغ 25%، مع متوسط هامش للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بلغ 27.7%.وحافظ الأداء العضوي على قوته طوال العام، إذ ارتفعت الأرباح العضوية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك للسنة المالية 2025 بنسبة 435% على أساس سنوي، فيما نمت الأرباح العضوية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك في الربع الأخير بنسبة 0.74%، مسجلةً أقوى أداء عضوي فصلي للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك منذ الطرح العام الأولي للشركة.

وجاء هذا النموّ مدعوماً بتنفيذ عمليات نشر متعددة السنوات عبر الأردن وكازاخستان وألبانيا، إلى جانب التوسع المتواصل في الأسواق الناشئة التي تشهد طلباً قوياً على حلول الذكاء الاصطناعي السيادية.

وخلال السنة المالية 2025، حازت بريسايت على طلبات جديدة بقيمة 3.4 مليار درهم، بما في ذلك 979 مليون درهم في الربع الأخير من العام. وبلغت الأعمال المُجدولة في نهاية ديسمبر 2025 نحو 3.4 مليار درهم، مسجّلةً زيادةً بنسبة 13% على أساس سنوي وارتفاعاً بنسبة 85.1% مقارنةً بالسنوات الثلاث الماضية.

واختتمت الشركة السنة المالية 2025 بميزانية عمومية قوية وخالية من الديون، مما وفّر مرونة مالية لدعم الاستثمار المستمر في الابتكار والمواهب وفرص التوسع الانتقائية.

وقدمت شركة AIQ التابعة لبريسايت، والتي تملك غالبية أسهمها، مساهمةً ملموسة في أداء السنة المالية 2025 عقب توحيد نتائجها على مدار عام كامل. وواصلت AIQ تعزيز مكانتها في قطاع الطاقة الذي يعتبر محرّكاً للنموّ في الشركة.