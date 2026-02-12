

عبدالله بن طوق: 5% النمو المتوقع لاقتصاد الإمارات في 2026

رشا طبيلة (أبوظبي)

توقع عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة أن يواصل الاقتصاد الإماراتي النمو للعام الجاري، بذات وتيرة العام الماضي، ليحقق نمواً يزيد على 5%، إلى جانب نمو يتجاوز 5.5% في القطاعات الاقتصادية غير النفطية لتسجل 78% في الناتج المحلي الإجمالي بما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وتنوع محركات نموه، مؤكداً أن الإمارات تُعد بوابة عالمية للشركات الاستثمارية، لما تتميز به الدولة من سهولة ممارسة الأعمال والتشريعات والقوانين التي وضعتها الدولة والنمو الاقتصادي المتواصل.

وقال ابن طوق في تصريحات على هامش مؤتمر «إنفوستوبيا الشركاء» الذي عقد اليوم في أبوظبي: من المتوقع استمرار النمو الاقتصادي ونمو الاستثمارات العالمية، فالشركات العالمية تبحث دائماً عن الاقتصادات المستقرة في السياسات والرؤى والتشريعات.

وأضاف أنه خلال السنوات الخمس الماضية سجل الاقتصاد الإماراتي نموا بنسب تتراوح بين 5 و6%، في وقت حقق نموا بين 4.5 و5% خلال العام الماضي، موضحاً أنه من المتوقع استمرار النمو في نفس الوتيرة للعام الجاري.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات استقطبت في 2024 استثمارات بأكثر من 45 مليار دولار، ومن المتوقع الاستمرار في مواكبة تحقيق هذا الرقم السنوي.

وحول «إنفستوبيا»، أكد معاليه أن ملتقى «انفستوبيا الشركاء» جمع الشركاء الاستراتيجيين لمنصة انفستوبيا وتم توقيع الاتفاقيات معهم وهم يمثلون قطاعات مختلفة منها القطاع المصرفي والصحفي والصناعات الدفاعية».

وأضاف: «جمعنا أكثر من 40 شريكاً استراتيجياً لمنصة «إنفستوبيا» والهدف هو عقد النقاشات حول المستهدفات الاستثمارية والمشاريع الجديدة واستقطاب الاستثمارات وكل ما هو جديد في هذا القطاع.