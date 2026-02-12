«موانئ أبوظبي» تبرم شراكة لبناء وتشغيل محطة للبضائع الجافة في الكاميرون

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن إبرام اتفاقية استراتيجية مع شركة «أفريقيا لتطوير الموانئ المحدودة»، تدخل بموجبها في اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً لتصميم وبناء وتشغيل محطة جديدة للبضائع السائبة الجافة في ميناء دوالا بجمهورية الكاميرون.

وبموجب الاتفاقية، تم تأسيس هيكل استثماري تمتلك فيه مجموعة موانئ أبوظبي بالاشتراك مع مستثمرين اثنين من دولة الإمارات، حصة بنسبة 60% في الشركة المشغلة، في حين تمتلك «أفريقيا لتطوير الموانئ» حصة تبلغ 40%، بما يمنح مجموعة موانئ أبوظبي حصة اقتصادية مؤثرة تبلغ 51%.

واستناداً إلى الهيكل الاستثماري، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة استثمارات مجموعة موانئ أبوظبي نحو 320 مليون درهم ( 73.4 مليون يورو)، سيتم تخصيصها لتطوير المرحلة الأولى من المحطة، والتي ستضم رصيفين بحريين بطول 450 متراً تقريباً، وبطاقة استيعابية سنوية تصل إلى نحو 4 ملايين طن من البضائع السائبة الجافة، والتي تشمل الكلنكر والجبس والأسمدة والحبوب.

ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية بين عامي 2026 و2028، بالتعاون الوثيق مع سلطة ميناء دوالا، بما يلبي الطلب القوي والمستدام في البوابة البحرية الرئيسة للكاميرون.

وقال محمد عيضة المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي: تمثل هذه الاتفاقية توسعاً استراتيجياً مهماً لتعزيز حضور مجموعة موانئ أبوظبي في القارة الأفريقية، وتعكس التزامنا بتطوير بنى تحتية بحرية تحقق عوائد اقتصادية ملموسة في الأسواق عالية النمو، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ونتطلع إلى أن تساهم محطة البضائع السائبة الجافة في ميناء دوالا في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتسريع عجلة التنمية الصناعية، وترسيخ مكانة الكاميرون كبوابة استراتيجية لمنطقة وسط أفريقيا.

وأضاف المنهالي: من خلال شراكتنا مع «أفريقيا لتطوير الموانئ»، فإننا نجمع بين الخبرة الواسعة بالسوق المحلية والإمكانات العالمية لمجموعة موانئ أبوظبي في تطوير وتشغيل الموانئ، بما يدعم خطط سلطة ميناء دوالا الرامية إلى تحديث الميناء وتعزيز كفاءته التنافسية، وتمكين التجارة الإقليمية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، كما نُشيد بالإنجازات الملموسة التي حققتها سلطة الميناء خلال السنوات الأخيرة، والتي انعكست في تحقيق نمو قوي للقطاع البحري في الكاميرون، ونتطلع إلى الإسهام في تنفيذ خططها التنموية طويلة الأمد.

ومن جانبه، قال مارك طبشي، الشريك الإداري في شركة «أفريقيا لتطوير الموانئ»: تمثل هذه الشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي نموذجاً عالمياً يعكس إيماننا الراسخ بأهمية هذا المشروع وبالإمكانات الواعدة للكاميرون والقارة الأفريقية ككل، واستناداً إلى مبادرات التحديث والتطوير التي تقودها سلطة ميناء دوالا، تؤسس هذه الشراكة لتكامل استراتيجي يجمع بين طموح مجموعتنا وعمق تواجدها الإقليمي، مع التميز التشغيلي الذي تتمتع به مجموعة موانئ أبوظبي.

ويقع المشروع الجديد في ميناء دوالا، أكبر ميناء بحري في الكاميرون، والذي يتولى مناولة معظم واردات البلاد من البضائع السائبة، ويعمل كبوابة عبور حيوية للأسواق غير الساحلية في منطقة وسط أفريقيا، ومن المتوقع أن تساهم المحطة في تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية، وتحسين انسيابية حركة البضائع، مستفيدة من شبكة ربط لوجستية قوية تربط دوالا بالمراكز الصناعية الرئيسة وممرات التجارة الإقليمية عبر وسط أفريقيا.

وتواصل مجموعة موانئ أبوظبي توسيع حضورها في القارة الأفريقية، استناداً إلى استثماراتها وعملياتها الواسعة في كل من مصر والمغرب وتونس وكينيا وتنزانيا وأنغولا وجمهورية الكونغو، مما يعزز مكانتها كشريك مفضل في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية على مستوى القارة.