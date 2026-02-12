إطلاق مبادرة «تاجر الفريج الصغير» في دبي لتعزيز ريادة الأعمال لدى الأطفال



دبي (الاتحاد)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالتوسع في تنفيذ المبادرات الهادفة إلى تعزيز ريادة الأعمال لدى الأطفال، وقعت كل من بلدية دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ومؤسسة «فرجان دبي» اتفاقية تعاون لإطلاق مبادرة «تاجر الفريج الصغير» في الأحياء السكنية في إمارة دبي.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد ثمن جهود عائلة لوتاه على مبادرتها المجتمعية المميزة في فريج محيصنة لدعم التاجر الصغير، لما لها من أثر إيجابي في تعزيز روح التقارب بين أبناء الفريج الواحد، حيث وجّه سموه بالتوسع في تنفيذ هذا النوع من المبادرات، نظراً لدورها في تعزيز ريادة الأعمال بين الأطفال الصغار وترسيخ قيم التعاون والتواصل المجتمعي، بما يجسد قيم إمارة دبي كمجتمع متماسك وعائلة واحدة.

وتهدف مبادرة «تاجر الفريج الصغير» إلى تمكين الأطفال من خوض تجارب عملية في عالم الأعمال، وتنمية مهاراتهم الريادية والإبداعية، وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج لديهم، عبر توفير بيئة منظمة وآمنة تتيح لهم عرض منتجاتهم وإدارة مشاريعهم الصغيرة والتفاعل المباشر مع الجمهور.

كما تسهم المبادرة في تعزيز الروابط الأسرية والتواصل المجتمعي من خلال إشراك الأطفال وأولياء أمورهم في الفعاليات داخل الفريج، مما يرسخ مفهوم الجيرة الطيبة ويقوي تلاحم المجتمع.

وقد تم توقيع اتفاقية التعاون بحضور معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، حيث وقعها أحمد الروم المهيري المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وبدر أحمد أنوهي المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، وعلياء الشملان، مدير «فرجان دبي».

ويأتي التعاون في إطار الجهود المشتركة لتهيئة منظومة مجتمعية محفزة تدعم اكتشاف المواهب في سن مبكرة، وتعزز روح المبادرة والاعتماد على الذات، بما ينسجم مع رؤية إمارة دبي في الاستثمار في الإنسان وإعداد أجيال مبتكرة قادرة على قيادة المستقبل.

وبموجب اتفاقية التعاون، تتولى مؤسسة فرجان دبي تنظيم فعاليات مبادرة «تاجر الفريج الصغير» بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الأطفال.

وستتيح «فرجان دبي» لأصحاب المشاريع الصغار عرض منتجاتهم وأفكارهم التجارية أمام الجمهور خلال المهرجانات والفعاليات الوطنية التي تنظمها المؤسسة، مما يعزز مهاراتهم التسويقية ويتيح لهم الانخراط المبكر في مجتمع الأعمال، إلى جانب الترويج لهذه المشاريع عبر منصات التواصل الاجتماعي بما يدعم انتشارها ويعزز الوعي المجتمعي بأهمية دعم المواهب الناشئة.

ومن المقرر أن تنطلق أولى فعاليات المبادرة يومي 14 و15 فبراير الجاري في حديقة مشرف، لتتحول الحديقة إلى مساحة مجتمعية نابضة بالحياة تستقبل الأسر والأطفال في تجربة عملية تحاكي سوقاً مصغّراً منظماً وآمناً، بمشاركة 33 مشروعاً يقدمها 62 طفلاً.

وتعمل بلدية دبي على توفير الحدائق والشواطئ والمرافق العامة المناسبة لاستضافة فعاليات مبادرة «تاجر الفريج الصغير»، إلى جانب تسهيل إجراءات تخصيص المساحات، بما يضمن بيئة آمنة ومحفزة تمكّن الأطفال من عرض مشاريعهم، واكتساب خبرات عملية تعزز مهاراتهم الريادية، وتشجعهم على الابتكار والإبداع.

في حين تعمل دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي على توفير الرعايات المناسبة لمبادرة «تاجر الفريج الصغير» في مختلف الفرجان، بما يضمن تنفيذها بشكل احترافي وفعال، إلى جانب تطوير برامج تدريبية للأطفال على كيفية إنشاء المشاريع وإدارتها وتعليمهم مبادئ العمل التجاري والأخلاقيات المرتبطة بها.

وأكد معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن إطلاق مبادرة «تاجر الفريج الصغير» يترجم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «رعاه الله»، في ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، وإعداد جيل مبتكر قادر على تحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة تسهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة إمارة دبي كحاضنة للمواهب والمبادرات النوعية.

وأضاف معاليه: «تمثل المبادرة استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري، من خلال توفير منصة تطبيقية تعرّف الأطفال بأساسيات السوق والتجارة والتسويق وإدارة المشاريع، وتمنحهم مهارات عملية تسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة متطلبات اقتصاد المستقبل، ودعم توجهات دبي نحو ترسيخ دعائم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار وريادة الأعمال».

بدوره قال مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، إن البلدية حريصة على دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تنمية قدرات الأجيال الجديدة، مشيراً إلى أن مبادرة «تاجر الفريج الصغير» تمثل نموذجاً عملياً لتعزيز ثقافة الإنتاج والعمل لدى الأطفال، وإكسابهم مهارات ريادية مبكرة، والتفاعل مع بيئة الأعمال بشكل مباشر.

من جانبها، أكدت علياء الشملان، مدير فرجان دبي، أن مبادرة «تاجر الفريج الصغير» تندرج ضمن جهود المؤسسة لتعزيز دور الأحياء السكنية كمحفز للمواهب الناشئة، وتمكين الأطفال من خوض تجارب عملية مبكرة في عالم ريادة الأعمال، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان، باعتباره الثروة الأهم لبناء الحاضر وصياغة المستقبل.