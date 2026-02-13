«يوم الأعمال والجولف» يعزّز التعاون بين مجتمعات الأعمال بالشارقة والولايات المتحدة



دبي (الاتحاد)

نظّم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، بالتعاون مع غرفة التجارة الأميركية في دبي، أمس، فعالية «يوم الأعمال والجولف 2026» في نادي الشارقة للجولف والرماية، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مجتمعات الأعمال في إمارة الشارقة والولايات المتحدة الأميركية.

ويأتي تنظيم الفعالية في ظل النمو المتواصل في العلاقات التجارية بين إمارة الشارقة والولايات المتحدة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 3.8 مليار درهم خلال عام 2025 ما يعكس عمق الروابط الاقتصادية وتوسع مجالات التعاون المشترك.

وجمعت الفعالية بين جلسات أعمال رسمية وبرنامج تفاعلي في رياضة الجولف بمشاركة رؤساء تنفيذيين من شركات عاملة في الإمارات والشارقة وأخرى أميركية تتخذ من الشارقة مقراً لها، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين المستثمرين وصنّاع القرار، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في الإمارة، وتيسير الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية إلى جانب دعم الشراكات الإستراتيجية طويلة الأمد.

وانطلقت الفعالية بحفل رسمي تحدث خلاله كل من الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية رئيس اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في إمارة الشارقة، وروبرت رينز القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في دبي والإمارات الشمالية، وأحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي ل «استثمر في الشارقة»، والسيد ناصر بكّار عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في دبي ومدير شؤون العلاقات الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط في شركة GE Aerospace.

وقال الشيخ فاهم القاسمي إن اقتصاد إمارة الشارقة يواصل نموه مسجلاً معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.5% خلال عام 2024 فيما تشير المؤشرات الأولية لعام 2025 إلى توقعات بارتفاع سنوي يتجاوز 6%.

من جانبه أشاد روبرت رينز بالفعالية باعتبارها منصة لتبادل المعرفة والخبرات والإسهام في تعزيز العلاقات بين الجانبين، مشيراً إلى أن جوهر العلاقات الثنائية الناجحة يكمن في ازدهار التجارة والأعمال.

من جهته أشار أحمد عبيد القصير إلى أن العلاقة الاقتصادية بين إمارة الشارقة والولايات المتحدة الأميركية تواصل نموها بوتيرة متصاعدة حيث تعمل اليوم نحو 1200 شركة أمريكية في المناطق الحرة بالإمارة إضافة إلى 314 شركة خارج المناطق الحرة.

من ناحيته أوضح محمد جمعة المشرخ أن جودة الحياة العالية في إمارة الشارقة تمثل أحد أهم العوامل الداعمة لنجاح الأعمال من خلال توفير بيئة متوازنة وآمنة تُمكّن المستثمرين من تحقيق النمو المستدام.