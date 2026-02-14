الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

شرطة أبوظبي و«أدنوك» يعززان الشراكة الاستراتيجية للريادة المؤسسية

شرطة أبوظبي و«أدنوك» يعززان الشراكة الاستراتيجية للريادة المؤسسية
14 فبراير 2026 18:31


أبوظبي (الاتحاد)

بحثت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الشراكة الاستراتيجية، وذلك لتعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات العمل بين الجانبين.
واستعرض العميد محمد حسين الخوري نائب مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية بشرطة أبوظبي، مع عبيد اليليلي نائب الرئيس الأول لإدارة الأمن المؤسسي والشؤون الإدارية بمجموعة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، آليات التنسيق والتكامل المؤسسي بين الجانبين بما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة، ووضوح الأدوار والمسؤوليات، ودعم منظومة العمل المشترك وفق أفضل الممارسات المعتمدة.
وناقشا فرص تطوير حلول مشتركة للتحديات التشغيلية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع مستوى الجاهزية المؤسسية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بما يحقق الأهداف المشتركة ويدعم مسيرة التطوير المؤسسي.
وأعربت مجموعة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن شكرها وتقديرها للقيادة العامة لشرطة أبوظبي على حسن الاستقبال والتعاون البنّاء، مؤكدةً حرصها على مواصلة التنسيق المشترك بما يخدم المصالح الاستراتيجية للطرفين.

 

