أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ارتفاع الدولار بعد أن سجل المعدن النفيس مكاسب تزيد ​عن اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، إذ أدت بيانات التضخم الأميركية الأقل من المتوقع إلى زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة من ⁠قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وبحلول الساعة 0111 ​بتوقيت جرينتش انخفض سعر الذهب في المعاملات ​الفورية ‌0.4 بالمئة إلى 5020.10 ⁠دولار ​للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه 2.5 بالمئة في الجلسة السابقة. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.1 بالمئة إلى 5039.50 دولار للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار اليوم ‌الاثنين، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية ‌أعلى سعرا لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر ​الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 76.92 دولار للأوقية بعد صعودها ثلاثة بالمئة يوم الجمعة.

ونزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 2054.35 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.​4 بالمئة إلى 1692.23 دولار ​للأوقية.



