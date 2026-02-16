تعاون بين شركاء مبادرة «تجّار دبي» و«آي كيو فولفيلمنت»



دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وغرف دبي عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «آي كيو فولفيلمنت» IQ Fulfillment، الشركة الرائدة على مستوى المنطقة في خدمات الشحن والتوصيل المدعومة بالتقنيات الروبوتية وحلول الخدمات اللوجستية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن إطار مبادرة «تجّار دبي».

تمثل الشراكة محطة مهمة في مسيرة المبادرة الرائدة، إذ تسهم في توسيع نطاقها من خلال تعزيز إمكانية الوصول إلى الأسواق وتقديم الدعم المُخصّص خلال مرحلة التسجيل والإعداد، بهدف تلبية إحدى أهمّ الاحتياجات الملحّة للشركات الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو، والتي تتمثل في توافر عمليات الشحن والتوصيل الموثوقة والقابلة للتطوير والقائمة على البيانات.

وتُعدّ «تجّار دبي» من المبادرات الرئيسية ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، وقد نجحت منذ انطلاقها في سبتمبر عام 2024 في ترسيخ مكانتها كمنصة رائدة تسهم بشكل فاعل في إحداث نقلة نوعية في مشهد ريادة الأعمال، مع توفير الدعم لأكثر من 3400 بائع عبر الشراكات مع منصات رائدة مثل نون وأمازون.

وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: تواصل مبادرة تجّار دبي تقديم دليلٍ واضح على الدور المحوري للتعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص في تحويل الطموحات إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس، وتأتي اتفاقية الشراكة مع «آي كيو فولفيلمنت» في إطار مسيرة تطور البرنامج، إذ تعزّز البنية التشغيلية واللوجستية اللازمة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع بشكل مستدام.

من جانبه، قال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: نركّز على بناء منظومة متكاملة تُمكّن نمو الشركات وازدهارها في عصر الاقتصاد الرقمي، وتمثل شراكتنا الاستراتيجية مع «آي كيو فولفيلمنت» خطوة نوعية تعزز مبادرة «تجّار دبي» عبر توفير خدمات ذكية وسلسة مدعومة بالتكنولوجيا، إذ لم يعُد المتجر الرقمي وحده كافياً للشركات الصغيرة والمتوسطة، بل تحتاج إلى بنية تشغيلية متطورة تدعم نموها.

بدوره، قال فادي العامودي، الرئيس التنفيذي لشركة «آي كيو القابضة» (IQ Holding: فخورون بشراكتنا مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومبادرة «تجّار دبي» لوضع أحدث تقنيات الروبوتات وحلول التنفيذ الآلي ذات المعايير العالمية في متناول الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة.

وقام بتوقيع اتفاقية الشراكة كلٌ من أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفادي العامودي، الرئيس التنفيذي لشركة «آي كيو القابضة» (IQ Holding).

وبموجب الاتفاقية، سيحصل التجاّر المشاركون في مبادرة تجّار دبي على باقة متكاملة من الحوافز وخدمات الدعم، بما فيها تخفيض بنسبة تصل إلى 20% على خدمات الشحن والتوصيل الشاملة، وخدمات مناولة الشحن الواردة مجاناً لأول 1000 وحدة لكل تاجر، بالإضافة إلى اشتراك مجاني لمدة عام كامل في منصة آي كيو بلس، التي توفر تحليلات متقدمة وتقارير مفصلة حول الأداء.

وتستفيد الشركات المؤهلة أيضاً من تخفيض بنسبة 50% لمدة عام واحد على رسوم الاشتراك بمنصة آي كيو هايبرد، التي تتيح الوصول إلى نظام إدارة المستودعات السحابي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يشتمل على خدمات تتبع المخزون، واستلام الطلبات، وسير عمليات تنفيذ الطلبات، وتنسيق عمليات التسليم.

كما يستفيد التجّار من دعم مُخصّص خلال مرحلة الإعداد والتسجيل وما بعدها، بما في ذلك التنشيط المنظم، والمراقبة المستمرة للأداء، والمراجعات الدورية للأعمال.

وسوف يحصل التجّار الذين يحققون معدلات مبيعات عالية على دعم إدارة الحسابات المُخصّص لتخطيط النمو وتحسين العمليات التشغيلية.

كذلك، يحظى التجّار الإماراتيون بدعم إضافي وشروط تجارية تفضيلية على الخدمات اللوجستية الشاملة، وجلسات استشارية فردية، بالإضافة إلى مخططات النمو ومراجعات الأداء على أساس ربع سنوي.

