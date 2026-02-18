الدار تُطلِق مشروع «ذا وايلدز ريزيدنسز» في دبي





أبوظبي (الاتحاد) أعلنت مجموعة الدار عن إطلاق مشروع «ذا وايلدز ريزيدنسز»، الذي يضم ستة مبانٍ سكنية متوسطة الارتفاع، بإجمالي 740 وحدة سكنية تتوسط مجمع «ذا وايلدز»، الوجهة السكنية القائمة على الطبيعة التي تطورها الدار في دبي.

ويأتي هذا الإطلاق استكمالاً للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من المشروع، والتي شهدت بيع كامل وحدات الفلل وتحقيق مبيعات بلغت 5 مليارات درهم، بما يؤكد قوة الطلب على المجمعات السكنية، التي تضع مفاهيم الحياة الصحية والمتوازنة في صميم تصميمها.

ويُعد مشروع «ذا وايلدز ريزيدنسز» جزءاً من المشروع المشترك بين مجموعة الدار ودبي القابضة، حيث يجمع بين منازل صُمّمت بعناية فائقة ومشاهد طبيعية هادئة، ليضيف بُعداً نوعياً جديداً إلى المخطط الرئيسي لمجمع «ذا وايلدز».

ويهدف المجمع توفير تجربة معيشية متكاملة تنسجم مع الطبيعة وتحتفي بالحياة البرية الغنية. ويضم المشروع 740 وحدة سكنية متنوعة ، ضمن بيئة معمارية مستوحاة من الطبيعة.

ويقع مجمع «ذا وايلدز» في موقع استراتيجي ضمن أحد محاور النمو الرئيسة في دبي، على شارع الشيخ محمد بن زايد مقابل القرية العالمية، حيث يوفّر سهولة الوصول إلى أبرز وجهات الإمارة.

ويُعد المخطط الرئيسي لمجمع «ذا وايلدز» أول مجمع سكني في دولة الإمارات يحصل على الفئة البلاتينية من شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، إلى جانب تصنيف فيتويل من فئة ثلاث نجوم، ما يؤكد التزام الدار طويل الأمد بالمسؤولية البيئية وتعزيز جودة الحياة.