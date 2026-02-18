مذكرة تفاهم بين «مناطق رأس الخيمة الاقتصادية» و«الفجيرة الوطني»



دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، وبنك الفجيرة الوطني عن تجديد شراكتهما الاستراتيجية من خلال توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تمكين الشركات المسجلة لدى «راكز» من الوصول إلى مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية المصممة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى في مختلف مراحل نموها.

ويأتي تجديد الشراكة امتداداً للتعاون طويل الأمد بين الجانبين، بما يعزز مكانة بنك الفجيرة الوطني كأحد الشركاء المصرفيين المفضلين لدى راكز، ويعكس التزام الطرفين بتبسيط رحلة الأعمال وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية في رأس الخيمة وعلى مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقع مذكرة التفاهم كل من عدنان أنور الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني، ورامي جلاد الرئيس التنفيذي لراكز، وذلك في مركز كومباس للأعمال في رأس الخيمة.

وسيقدم بنك الفجيرة الوطني بموجب الاتفاقية لعملاء راكز خدمات مبسّطة لفتح حسابات الأعمال، وإتاحة الاستفادة من مجموعة واسعة من حلول الأعمال، إلى جانب دعم مخصص لمرحلة الانضمام واستكمال الإجراءات المصرفية.

وقال عدنان أنور: يسعدنا تجديد شراكتنا مع راكز ومواصلة دعم مجتمع الأعمال المتنوع لديها، وتؤكد هذه الخطوة التزام بنك الفجيرة الوطني بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى من خلال توفير حلول مصرفية شاملة مصحوبة بدعم متخصص وارتباط مباشر بمديري العلاقات، ونسعى معاً لتمكين الشركات من تأسيس أعمالها وتشغيلها وتنميتها بثقة في رأس الخيمة وفي مختلف أنحاء الدولة.

من جانبه، قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لراكز: ويأتي تجديد الاتفاقية مع بنك الفجيرة الوطني ليبني على قاعدة راسخة ويوسّع نطاق الحلول المتاحة لعملائنا، خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصناعية، ويمثل هذا التعاون دفعة إضافية لجهودنا المستمرة في تبسيط رحلة العميل وترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة مفضّلة للاستثمار والنمو.