الإمارات تشارك في اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية بدول التعاون في البحرين



أبوظبي (الاتحاد)

ترأّس معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وفد الدولة المشارك في الاجتماع السادس والثمانين للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الذي استضافته العاصمة البحرينية المنامة.

وعُقد الاجتماع برئاسة خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، ومشاركة معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب المعالي محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، حيث ناقشوا عدداً من الموضوعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، واستعرضوا أبرز مؤشرات التطورات النقدية والمالية في دول المجلس.

وبحث المحافظون سبل تعزيز التعاون والتكامل بين البنوك المركزية الخليجية، لا سيما في مجالات الربط بين أنظمة المدفوعات، والإشراف والرقابة المصرفية، والتكنولوجيا المالية والابتكار، كما تناول الاجتماع أهمية تبادل الخبرات والمعلومات لتعزيز الأمن السيبراني للقطاعين المالي والمصرفي، واستعراض الجهود المشتركة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وضم وفد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي كلّاً من إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، وإبراهيم السيد محمد الهاشمي، مساعد المحافظ لقطاع المكتب التنفيذي وأمين عام مجلس الإدارة، وسيف حميد الظاهري، مساعد المحافظ لقطاع العمليات المصرفية والخدمات المساندة، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في المصرف المركزي.