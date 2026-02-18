«برتڤيل للتطوير العقاري» تؤكد استمرار توسعها بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت برتڤيل للتطوير العقاري، استمرار توسعاتها في أبوظبي وكشفت عن نتائج استبيان رضا المشترين والمستثمرين، والذي شارك فيه1861 مشترياً، في إطار استراتيجية الشركة لقياس جودة التجربة الاستثمارية وتعزيز معايير الشفافية والأداء التشغيلي. استند الاستبيان إلى 5 محاور رئيسية، تم طرحها بشكل مباشر على المشترين، شملت مدى الرضا عن برتڤيل للتطوير العقاري، وعن أداء فريق المبيعات، وفريق خدمة العملاء، وعن وضوح وشفافية إجراءات البيع، فضلاً عن مدى احتمالية التوصية بـ«برتڤيل» لأفراد العائلة والأصدقاء.

وأظهرت مؤشرات الأداء الرئيسية للاستبيان، أن 93% نسبة رضا عامة عن برتڤيل للتطوير العقاري، وعن أداء فريق المبيعات، فيما وصلت نسبة الرضا عن أداء فريق خدمة العملاء وعن وضوح وشفافية إجراءات البيع إلى 90%، كما أعرب أكثر من 86% من المشاركين بالاستبيان عن احتمالية التوصية بـ«برتڤيل» لأفراد العائلة والأصدقاء.

وأكدت «برتڤيل» أن هذه المؤشرات تعكس استقرار تجربة المشتري، وترسّخ مستوى الثقة المتنامي في نموذج عمل برتڤيل للتطوير العقاري.