الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«برتڤيل للتطوير العقاري» تؤكد استمرار توسعها بأبوظبي

«برتڤيل للتطوير العقاري» تؤكد استمرار توسعها بأبوظبي
19 فبراير 2026 02:06

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية بريطانيا يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين
25 مبادرة استراتيجية لتمكين مواطني ومقيمي أبوظبي من التمتع بحياة أكثر صحة

أعلنت برتڤيل للتطوير العقاري، استمرار توسعاتها في أبوظبي وكشفت عن نتائج استبيان رضا المشترين والمستثمرين، والذي شارك فيه1861 مشترياً، في إطار استراتيجية الشركة لقياس جودة التجربة الاستثمارية وتعزيز معايير الشفافية والأداء التشغيلي. استند الاستبيان إلى 5 محاور رئيسية، تم طرحها بشكل مباشر على المشترين، شملت مدى الرضا عن برتڤيل للتطوير العقاري، وعن أداء فريق المبيعات، وفريق خدمة العملاء، وعن وضوح وشفافية إجراءات البيع، فضلاً عن مدى احتمالية التوصية بـ«برتڤيل» لأفراد العائلة والأصدقاء.
وأظهرت مؤشرات الأداء الرئيسية للاستبيان، أن 93% نسبة رضا عامة عن برتڤيل للتطوير العقاري، وعن أداء فريق المبيعات، فيما وصلت نسبة الرضا عن أداء فريق خدمة العملاء وعن وضوح وشفافية إجراءات البيع إلى 90%، كما أعرب أكثر من 86% من المشاركين بالاستبيان عن احتمالية التوصية بـ«برتڤيل» لأفراد العائلة والأصدقاء.
وأكدت «برتڤيل» أن هذه المؤشرات تعكس استقرار تجربة المشتري، وترسّخ مستوى الثقة المتنامي في نموذج عمل برتڤيل للتطوير العقاري.

أبوظبي
التطوير العقاري
الإمارات
شركات التطوير العقاري
آخر الأخبار
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
الرياضة
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
اليوم 11:39
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
الرياضة
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
اليوم 11:38
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:48
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
اليوم 10:32
انخفاض أسعار النفط
اقتصاد
انخفاض أسعار النفط
اليوم 10:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©