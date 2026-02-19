عبدالعزيز وراشد بن حميد النعيمي يزوران مشروع «أزهى» السكني بعجمان

عجمان (الاتحاد)

قام الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، بزيارة ميدانية إلى مشروع مجتمع «أزهى»، أول مجمع سكني مغلق ومتكامل الخدمات يضم 347 فيلا في منطقة العامرة بإمارة عجمان.

ويواكب المشروع مسيرة تطوير المشروعات العمرانية النوعية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ مفاهيم التنمية الحضرية المستدامة في الإمارة، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

حضر الجولة عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، وعبدالعزيز الجسمي المدير العام، إلى جانب قيادات تنفيذية وممثلي الجهات الحكومية.

واطلع الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي والشيخ راشد بن حميد النعيمي خلال الجولة على المرافق الخدمية والمجتمعية، بما في ذلك المساحات الخضراء ومناطق الترفيه العائلية، في خطوة تعكس الرؤية الشاملة للإمارة في دعم المجتمعات السكنية المتكاملة.

وأكدت مجموعة الإمارات العقارية و«أزهى العقارية» أن الزيارة تعكس الاهتمام المباشر من قيادة حكومة الإمارة بدعم المشاريع السكنية المتكاملة التي تواكب النمو العمراني وتلبي احتياجات الأسر والمجتمع.

من جانبه، قال محمد حجازي الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات العقارية، إن مشروع «أزهى» يجسد توجهاً متنامياً نحو تطوير مجتمعات سكنية مخططة وفق أعلى المعايير، موضحاً أن المرحلة الحالية تمثل محطة أساسية ضمن استراتيجية طويلة الأمد لتقديم منتج عقاري مستدام يوازن بين الجودة والكفاءة التشغيلية.