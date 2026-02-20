«مجلس دو للشباب» يعزز تمكين قادة المستقبل خلال خلوة بالتعاون مع «الاتحادية للشباب»

دبي (الاتحاد)

اختتمت «دو»، بنجاح فعاليات خلوة «مجلس دو للشباب» 2026، مؤكدةً على مواصلة التزامها بتمكين الشباب وتطوير مهارات القيادات المستقبلية عبر تعزيز الحوار البنّاء بين المواهب الصاعدة من الكفاءات المهنية والقيادات العليا في الشركة.

ونظّم المجلس هذه الخلوة في حديقة سفاري دبي، حيث جمع ممثلي الشباب في الشركة ضمن يوم مُكثف من التعاون وتبادل الأفكار والحوار الاستراتيجي.

وتضمنت الخلوة جلسة حوارية تفاعلية جمعت فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، وفاطمة العفيفي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتمكين المؤسسي بالإنابة، في «دو»، وأدارها أعضاء مجلس الشباب، لتشكّل منصة مفتوحة لمناقشة فلسفة القيادة، ومسارات التطور المهني، ومستقبل النمو المؤسسي، وأتاحت الجلسة للمشاركين فرصة مباشرة للاطلاع على رؤى القيادة التنفيذية، إلى جانب مناقشة التحديات المهنية وبناء القدرات القيادية في بيئة عمل ديناميكية.

كما ألقى جاسم العبيدلي، مدير إدارة التفاعل الشبابي في المؤسسة الاتحادية للشباب، كلمة رئيسية ركزت على جانب تمكين مشاركة الشباب في صنع القرار الوطني، استعرض خلالها أهمية دور الشباب في تعزيز المبادرات الوطنية، كما أكدت مشاركته على أهمية التكامل بين جهود «دو» في تطوير الكفاءات الشابة داخلياً، وأهداف الدولة في ترسيخ تمكين الشباب على المستوى الوطني.

من جانبه، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»: إن «ملتقى مجلس الشباب يُمثل خطوة مهمة ضمن مسيرتنا المستمرة لبناء قيادات المستقبل داخل الشركة، ومن خلال إتاحة مساحات حوار حقيقية بين شبابنا وقياداتنا التنفيذية، نرسّخ ثقافة مؤسسية قائمة على الابتكار والمشاركة، ونضمن أن تكون الأصوات الصاعدة جزءاً فاعلاً في رسم توجهاتنا الاستراتيجية وتعزيز الحوار مع القيادات العليا».

ويعكس ملتقى مجلس الشباب التزام «دو» طويل الأمد بتطوير الطاقات الشابة، بما ينسجم مع الأجندة الوطنية للشباب 2031، ويُجسد نهج «دو» الذي يضع الإنسان في صميم استراتيجيتها للتطوير المؤسسي، ويستثمر بفاعلية في تنمية المواهب وبناء الكفاءات القيادية. ومن خلال مجلس الشباب، تعمل «دو» على بناء منظومة مُتكاملة تُمكّن الكفاءات الشابة من اكتساب المهارات والثقة والخبرات اللازمة للنجاح وترسيخ ازدهار الاقتصاد الرقمي.