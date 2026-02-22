الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«تعاونية عجمان» توافق على توزيع 8% أرباح نقدية و10% عوائد للمساهمين

خلال اجتماع الجمعية العمومية (وام)
23 فبراير 2026 02:53

عجمان (الاتحاد)

وافقت جمعية أسواق عجمان التعاونية الاستهلاكية، على توزيع أرباح نقدية بنسبة %8 وعائد على مشتريات المساهمين بنسبة %10 عن السنة المالية المنتهية 2025.

جاء ذلك، خلال اجتماع الجمعية العمومية بحضور الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية، إلى جانب ممثّلي وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية والمدقق الخارجي، حيث استعرض الاجتماع النتائج المالية والتشغيلية والتطلعات المستقبلية للجمعية.
وأكد الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، أن النتائج الإيجابية تعكس نجاح السياسات والإجراءات المتبعة بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، مشيراً إلى التزام «تعاونية عجمان» المتواصل بتطوير الفروع وتعزيز الشراكات النوعية وإطلاق المبادرات التي تدعم الأرباح وتعظّم الفائدة للمساهمين والمجتمع المحلي. وأوضح أن الاستراتيجية التسعيرية، التي شملت تثبيت أسعار 250 سلعة وإطلاق مبادرة «ضمان أقل سعر»، لبعض المنتجات لدعم احتياجات المتسوقين أسهمت في زيادة عدد المتسوقين المساهمين بنسبة تقارب 40%، من 1.650 إلى 2.270 متسوقاً، ما عزّز الإيرادات التشغيلية والولاء للعلامة التجارية.
وأوضح أن الإدارة اعتمدت خططها المستقبلية، والتي تتضمن تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الإلكترونية، وتطوير جميع فروع الجمعية وإعادة تأهيلها بالشكل الاستثماري المناسب.

محمد بن عبدالله النعيمي
وزارة الاقتصاد والسياحة
دائرة التنمية الاقتصادية
جمعية أسواق عجمان التعاونية
عجمان
أسواق عجمان التعاونية
