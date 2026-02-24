الأربعاء 25 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الصين تثبت أسعار الفائدة الرئيسة

البنك المركزي الصيني
24 فبراير 2026 10:22

 قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الثلاثاء تثبيت أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق عند نفس مستواها في الشهر السابق للمرة الثامنة على التوالي. وأعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك استمرار سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3% وسعر الفائدة على القروض أجل خمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 50ر3%، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين على نطاق واسع.

يذكر أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر 2024 ثم خفضها بمقدار 10 نقاط أساس في مايو 2025 ويحدد البنك المركزي أسعار الفائدة الاسترشادية شهرياً بناء على طلبات 20 بنكاً معيناً. ويستخدم البنك المركزي آلية سعر الفائدة الأولية كبديل لسعر الفائدة الرئيسية التقليدي منذ أغسطس.

المصدر: وكالات
الصين
أسعار الفائدة
