مسعود شريف رئيساً تنفيذياً لـ«إي آند» اعتباراً من أبريل المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «إي آند» أن حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي للمجموعة قرر التنحي عن منصبه بعد 6 أعوام قضاها في هذا المنصب، و قبل مجلس الإدارة استقالته، ليكون آخر يوم له في الخدمة هو 31 مارس 2026.

قاد حاتم دويدار مجموعة إي آند منذ عام 2020، وأدار استراتيجيتها في التحول والتوسع العالمي. تحت قيادته، سرعت إي آند من تطورها الاستراتيجي من مشغل اتصالات إقليمي إلى مجموعة عالمية في مجال التكنولوجيا، معززاً حضورها في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا، أثناء تطوير ركائز أعمالها لتشمل المجالات الرقمية والتكنولوجيا المالية وخدمات قطاعات الأعمال وأنماط الحياة الرقمية، وخلال فترة توليه المنصب، حققت المجموعة أداء مالياً قياسياً وعززت مكانتها كواحدة من أبرز العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا والاتصالات في العالم.

كما قرّر مجلس الإدارة تعيين مسعود شريف محمود، رئيساً تنفيذياً لمجموعة إي آند، اعتباراً من 1 أبريل 2026، وذلك إلى جانب منصبه الحالي كرئيس تنفيذي لشركة إي آند الإمارات والذي يشغله منذ عام 2021.

وقال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة «إي آند»: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أتوجه بالشكر إلى الرئيس التنفيذي لمجموعة إي آند، حاتم دويدار، على نجاحه في قيادة أعمال المجموعة ودوره في تميز أعمالها خلال فترة منصبه، ولقد ساهم حاتم دويدار بشكلٍ محوري في نجاح استراتيجية التحول للمجموعة وتعظيم العوائد المالية للمساهمين على المدى الطويل، مُتمنين له التوفيق في مهامه المستقبلية».

من جهته، صرَّح حاتم دويدار، قائلاً: «أعتز بقيادة إي آند خلال مرحلة تحولها الاستراتيجي، وأنا فخور بما أنجزناه معاً لا سيما في تطوير نماذج الأعمال والتوسعات العالمية، إلى جانب تطوير محركات نمو جديدة للمستقبل. إذ تعكس النتائج المالية القياسية التي تحققت في عام 2025 قوة استراتيجيتنا، ومرونة نموذج التشغيل لدينا، وتفاني موظفينا.

وأضاف: أعبّر عن خالص امتناني لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وفريق القيادة وجميع موظفينا على التزامهم ودعمهم الثابت، وأنني على يقين بأن إي آند ستواصل مسيرة النجاح خلال الأعوام القادمة تحت قيادة الرئيس التنفيذي مسعود شريف محمود.

وقال مسعود شريف محمود: «أود أن أعبّر عن جزيل امتناني لتولي منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة إي آند ولفرصة قيادة هذه المجموعة العالمية الطموحة»

وأضاف مسعود، الذي تزيد خبرته عن 25 عاماً في المناصب العليا في قطاعات الاتصالات والاستثمارات والتكنولوجيا: «أتقدم بالشكر إلى المهندس حاتم دويدار على قيادته وشراكته الاستثنائية، ورئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة على ثقتهم ودعمهم الكامل. وأتطلع إلى مواصلة إنجازاتنا المشتركة مع فرقنا الموهوبة، وشركائنا حول العالم».

وتواصل إي آند تركيزها على تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، ودمج التقنيات المتقدمة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في عملياتها، وتقديم قيمة مستدامة لمساهميها وعملائها وشركائها والمجتمعات التي تخدمها.