«أبوظبي للتنمية» يكرّم روّاد الكلمة والتأثير



أبوظبي (الاتحاد)

نظّم صندوق أبوظبي للتنمية الملتقى الرمضاني للإعلاميين وممثلي مختلف وكالات ووسائل الإعلام والكتّاب وصنّاع المحتوى، بما يعكس روح الأسرة الواحدة والقيم النبيلة، التي يجسّدها المجتمع الإماراتي، وذلك في أجواء شهر رمضان المبارك، شهر الخير والتسامح والعطاء، تأكيداً على عمق الشراكة الاستراتيجية، وتعزيزاً لجسور التواصل والتعاون البنّاء.

ويأتي هذا الملتقى، الذي أُقيم في قصر الإمارات، تقديراً وعرفاناً بجهود شركاء الكلمة والمسؤولية من الإعلاميين، الذين يمثلون صوت المجتمع وصورة الوطن المشرّفة، ويسهمون بدورهم المهني الفاعل في نقل الرسالة الصادقة، التي تبرز الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات.

وأكد سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أن هذا اللقاء مع الإعلاميين والكتّاب وصنّاع المحتوى يشكّل مساحةً للحوار البنّاء وتبادل الرؤى، وفرصةً لترسيخ العلاقات المشتركة، انطلاقاً من الإيمان بأن الإعلام شريك أساسي في إبراز الجهود التنموية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز حضورها الريادي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف خلال كلمةٍ ألقاها في الملتقى، أن البصمة التنموية لصندوق أبوظبي للتنمية امتّدت لتشمل أكثر من 100 دولة حول العالم، تزامناً مع إطلاق استراتيجيته الجديدة 2030، والتي انبثقت عنها مبادرات نوعية بارزة، من بينها «منصة أبوظبي العالمية للمياه» بقيمة إجمالية تبلغ ملياري دولار، ومبادرة «الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية في أفريقيا» بقيمة مليار دولار، بما يعكس التزام الصندوق الراسخ بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تعظّم الأثر التنموي، وترسّخ نهجاً قائماً على الاستدامة والابتكار وبناء الشراكات الفاعلة.

وجدّد السويدي تقديره للدور المحوري الذي يقوم به الإعلاميون والكتّاب وصنّاع المحتوى، بوصفهم قوةً ناعمةً مؤثرة تسهم في نشر الوعي، وإيصال الرسائل الإيجابية التي تعكس مكانة دولة الإمارات وتبرز دورها كقوة تنموية فاعلة تدعم مسيرة التنمية المستدامة وتسهم في صياغة مستقبل أكثر ازدهاراً لشعوب العالم».

واختُتِم الملتقى بتكريم الإعلاميين والكتّاب وصنّاع المحتوى تقديراً لجهودهم ودورهم المؤثر، كما تخلّلت الأمسية أنشطة تفاعلية أضفت أجواءً من الألفة والبهجة، وعكست روح شهر رمضان المبارك بما يحمله من قيم التقارب والتآلف المجتمعي، ليجسّد اللقاء في ختامه صورةً معبّرة للتواصل الفعّال والعلاقة المستدامة بين صندوق أبوظبي للتنمية وشركائه الاستراتيجيين.