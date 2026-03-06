السبت 7 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الدولار يستعد لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكثر من عام

6 مارس 2026 14:57

استقر الدولار على نطاق واسع في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة ويتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية له منذ أكثر من عام.


وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، ‌0.06 بالمئة عند 99.00، لكنه ​لا يزال يتجه صوب تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 1.4 بالمئة، وسيكون ذلك أكبر ارتفاع له منذ نوفمبر 2024.

 

ولم يطرأ تغير يُذكر على اليورو الذي ظل ​مستقراً عند 1.1612 دولار، بينما ‌ارتفع ⁠الين 0.06 بالمئة ‌إلى 157.5 ين للدولار.

وكان الجنيه ‌الإسترليني شبه مستقر أيضاً إذ ارتفع 0.04 بالمئة فقط إلى 1.3361 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفض سعر بتكوين 0.26 ​بالمئة إلى 70956.52 دولار، فيما تراجعت إيثر 0.27 بالمئة ​إلى 2074.84 دولار.

المصدر: وكالات
الدولار
