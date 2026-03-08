فنادق الإمارات تعمل بكامل طاقتها التشغيلية وتستقبل الزوار بشكل اعتيادي

رشا طبيلة (أبوظبي)



أكد مدراء فنادق ومجموعات فندقية في الإمارات أن العمليات التشغيلية بالقطاع الفندقي في الدولة تعمل بشكل طبيعي واعتيادي، وأن الفنادق تواصل استقبال النزلاء والزوار وفقاً للمعدلات المعتادة خلال شهر رمضان، الذي يتسم بالإضافة إلى الإقامات الفندقية، بالإقبال على موائد الإفطار والسحور وسط الأجواء الرمضانية التي توفرها الفنادق.

وتوقع مسؤولون في فنادق بمختلف إمارات الدولة ارتفاع الطلب على الحجوزات خلال الأيام المقبلة، بعد الإعلان عن إجازة الربيع للمدارس والجامعات بالدولة، والتي تبدأ اعتباراً من يوم الاثنين 9 مارس 2026، وتستمر حتى يوم الأحد 22 مارس 2026، وأن تشهد الفنادق إقبالاً ملحوظاً من السياحة المحلية بشكل رئيسي وصولاً إلى عيد الفطر الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الإشغال الفندقي.

ثقة تامة

وأكدت فنادق «روتانا» أن جميع فنادق المجموعة تواصل عملياتها بشكل طبيعي وتبقى مفتوحة أمام ضيوفها، وأنها تواصل متابعة تطورات الأوضاع الإقليمية عن كثب، مع تنسيق مستمر مع الجهات الحكومية المختصة في مختلف الأسواق التي تعمل بها.

وأكدت المجموعة أن سلامة ورفاهية الضيوف والمقيمين وفرق عملها وشركائها تبقى أولويتها القصوى، وتواصل تطبيق أعلى معايير السلامة والراحة عبر كل فنادق المجموعة، مشيرة إلى التزامها باتخاذ الإجراءات المناسبة بما يتماشى مع أي مستجدات، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.





وقال أيمن عاشور المدير العام لفندق «البندر روتانا» وشقق «البندر أرجان من روتانا»: معدلات الإشغال لدينا ما زالت مرتفعة، والعمليات التشغيلية تسير بصورة طبيعية ومنتظمة دون أي تأثيرات، ويتركز اهتمامنا الأساسي على خدمة ضيوفنا، لاسيما الذين تعذّر عليهم السفر في الوقت الحالي نتيجة الأوضاع الجيوسياسية الراهنة.

وأضاف: الهدف الرئيسي يتمثل في ضمان رفاهية وسلامة النزلاء وفرق العمل، مع الحرص الكامل على استمرارية تقديم خدماتنا بأعلى المعايير، ونحن على ثقة تامة بأن قيادة دولة الإمارات تبذل أقصى الجهود لحماية الجميع، ونعرب عن بالغ امتناننا وتقديرنا لذلك.





فنادق العين

وأكد محمد سوسان مدير عام فنادق «أيلا الإمارات - جيبوتي - وسلطنة عُمان»، أن الحركة السياحية في مدينة العين تسير بشكل طبيعي خلال هذه الفترة من شهر رمضان المبارك، حيث تعمل الفنادق بكامل طاقتها التشغيلية وتستقبل ضيوفها بصورة معتادة، كما أن الطلب الحالي يتماشى مع طبيعة الموسم في هذا الوقت من السنة.

وأضاف: تواصل مجموعة فنادق «إيلا» تقديم خدماتها واستقبال الضيوف مع المحافظة على مستوى عالٍ من الضيافة حيث لوحظ هذا العام تحسن ملحوظ في الإقبال على بوفيهات الإفطار الرمضانية مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تشهد العديد من الفنادق والمطاعم الفندقية حضوراً جيداً من المقيمين والزوار، خاصة خلال

عطلات نهاية الأسبوع.

وأشار إلى أن الحركة النشطة في المراكز التجارية والفعاليات المختلفة التي تشهدها مدينة العين خلال شهر رمضان، إضافة إلى تمديد ساعات عمل المولات حتى أوقات متأخرة من الليل، ساهمت في تعزيز النشاط السياحي داخل المدينة، وهو ما انعكس بدوره على تحسن نسب الإشغال في الفنادق خلال هذه الفترة.

ومن ناحية التوقعات للفترة القادمة، توقع سوسان أن يشجع الإعلان المبكر عن عطلة الربيع العائلات على التخطيط لإجازات قصيرة داخل الدولة، الأمر الذي يساهم في تنشيط السياحة الداخلية تدريجياً وصولاً إلى عطلة عيد الفطر، وهو ما ينعكس إيجابياً على معدلات الإشغال الفندقي خلال الأسابيع المقبلة.

وقال: نحن في مجموعة فنادق «إيلا» نتطلع دائماً إلى الترحيب بالزوار وتقديم تجربة ضيافة مميزة تعكس مكانة مدينة العين كوجهة هادئة ومناسبة للعائلات.





أمن وآمان

بدوره قال نويل مسعود رئيس شركة «أوغست» للاستشارات الفندقية إن الفنادق تعمل بشكل اعتيادي وتقدم خدماتها بشكل طبيعي وبأجواء رمضانية مع استمرار الطلب من السياح والزوار، مشيراً إلى أن استمرار الطلب يعكس ثقة السياح وسكان الدولة بالإمارات كوجهة تتميز بالأمن والأمان.



معالم سياحية

أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أنه في ظل التطورات الإقليمية الجارية، يواصل القطاع السياحي في دولة الإمارات أداء عمله وفق التوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، مع متابعة دقيقة ومستمرة لمختلف المستجدات. وأوضحت الوزارة مؤخرا أن الفنادق والمنتجعات والمعالم السياحية والثقافية ومراكز التسوق في مختلف أنحاء الدولة تستقبل ضيوفها وتقدم خدماتها ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة، وبالالتزام الكامل بمعايير السلامة والجودة.

وأضافت أن الجهات المعنية تتابع بشكل يومي أوضاع التشغيل ومستويات الإشغال لضمان استمرار تقديم الخدمات بسلاسة، ومعالجة أي تحديات قد تطرأ بسرعة وكفاءة، داعية الزوار إلى التواصل المباشر مع منشآت الإقامة أو مزودي الخدمات السياحية للحصول على أحدث التفاصيل المتعلقة بالحجوزات أو البرامج.

وأكدت الوزارة أن سلامة الزوار وراحتهم تظل في مقدمة أولوياتها، مشيرة إلى مواصلة العمل بتنسيق وثيق مع شركائها في القطاع لضمان استقرار واستمرارية التجربة السياحية في الدولة وفق المعطيات القائمة.



استقبال الزوار بشكل طبيعي

أكدت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أن الفنادق والمعالم السياحية والتجارب الترفيهية والمواقع الثقافية والمتاحف في مختلف أنحاء الإمارة تواصل عملها على النحو المعتاد، وتستقبل الزوار وتقدم خدماتها بشكل طبيعي.

وأشارت الدائرة مؤخراً إلى أنها تتابع التنسيق بشكل مستمر مع الجهات الحكومية المختصة لضمان تقديم الدعم اللازم للزوار الموجودين حالياً في الإمارة، إضافة إلى الشركاء والموظفين وجميع أفراد المجتمع المحلي، بما يسهم في تعزيز تجربة الزائر والحفاظ على استمرارية القطاع السياحي

وفي السياق ذاته، تواصل الوجهات الترفيهية في جزيرة ياس استقبال الزوار يومياً، مقدمة مجموعة واسعة من الأنشطة والتجارب العائلية، خاصة خلال فصل الربيع وفترة العطلة الرسمية للطلاب.

وتبقى المدن الترفيهية في الجزيرة مفتوحة أمام الزوار، وتشمل عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، حيث توفر هذه الوجهات تجارب ترفيهية متنوعة تناسب مختلف الأعمار.

وتشهد هذه الوجهات إقبالاً من العائلات التي تحرص على استغلال العطلة الرسمية للطلاب في زيارة المعالم السياحية والمتاحف والوجهات الترفيهية التي توفر برامج وأنشطة متنوعة تجمع بين الترفيه والتعليم والمعرفة.