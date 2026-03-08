الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«بنك الشارقة» يشارك بإدارة إصدار صكوك بـ 600 مليون دولار لصالح «أمنيات القابضة»

«بنك الشارقة» يشارك بإدارة إصدار صكوك بـ 600 مليون دولار لصالح «أمنيات القابضة»
8 مارس 2026 19:57

 

الشارقة (الاتحاد)
أعلن بنك الشارقة عن مشاركته بنجاح في إدارة عملية إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأميركي لصالح شركة «أمنيات القابضة»، حيث اضطلع البنك بدور مدير رئيسي مشترك ومدير سجل الاكتتاب، وذلك في إصدار لصكوك بقيمة 600 مليون دولار لأجل خمس سنوات، بالتعاون مع مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية البارزة.

أخبار ذات صلة
"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار

وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث وصلت قيمة الطلبات المسجلة إلى مبلغ 1.8 مليار دولار، بما يمثّل تغطية حجم الطرح بثلاثة أضعاف، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين والإقليميين في الجدارة الائتمانية لشركة أمنيات القابضة ومتانة قطاع العقارات في إمارة دبي وقوة الآفاق الاقتصادية للإمارات. 
وفي مستهل الإصدار تم تحديد سعر استرشادي أولي عند 7,625%، إلا أن قوة الطلب أتاحت تضييق هامش التسعير بمقدار 37.5 نقطة أساس وتحديد العائد النهائي عند نسبة 7.25%، مع رفع حجم الإصدار إلى 600 مليون دولار.
وامتداداً لإصدارات «أمنيات القابضة» السابقة، تم تخصيص نسبة 25% من الصفقة لمستثمرين من المملكة المتحدة وأوروبا والأسواق الأميركية الخارجية، في دلالة على قوة الطلب الدولي وثقة المستثمرين العالميين بالجدارة الائتمانية للشركة وجاذبية سوق العقارات في دبي عالمياً.
وقال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: نحن فخورون بدعم شركة «أمنيات» طوال مسيرتها في أسواق رأس المال، ويُعد هذا الإصدار الثالث محطة بارزة تعكس الانضباط في التنفيذ والتموضع الإستراتيجي في السوق، كما أن تحقيق تسعير أفضل وزيادة حجم الصفقة وإطالة أجل الاستحقاق يعكس قوة الجدارة الائتمانية لشركة أمنيات وخبرة فريقنا في أسواق الدين العالمية.
من جانبه قال كريشنا بوليبيدي، رئيس الخزينة بالإنابة لدى بنك الشارقة: يمثّل هذا الإصدار ثالث صكوك لشركة «أمنيات» خلال تسعة أشهر، ونحن سعداء بهذه النتيجة، لاسيما في ظل حالة عدم الوضوح التي تعتري المشهد الجيوسياسي حالياً، وتؤكد مشاركتنا في هذا الإصدار لصالح أمنيات القابضة التزام بنك الشارقة المستمر بدعم الشركات الإماراتية في تنويع مصادر تمويلها من خلال حلول تمويلية مبتكرة في أسواق رأس المال.

آخر الأخبار
رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي
علوم الدار
رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي
اليوم 00:32
"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
اقتصاد
"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
اليوم 11:23
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار
اليوم 11:07
"خليفة التربوية" بدء مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
علوم الدار
"خليفة التربوية" بدء مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
اليوم 11:02
أسعار النفط(موضوعية)
اقتصاد
النفط يرتفع بأكثر من 25٪ ويتجه لتحقيق قفزة يومية قياسية
اليوم 10:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©