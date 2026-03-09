الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

تراجع طلبات الصناعة الألمانية في يناير

مصنع لـ«مرسيدس بنز» بألمانيا (رويترز)
10 مارس 2026 03:24

فيسبادن (د ب أ)

تلقت الشركات الصناعية في ألمانيا عدداً أقل بكثير من الطلبات مع بداية العام، حيث انخفضت الطلبات الصناعية في يناير الماضي على أساس شهري بعد احتساب العوامل الموسمية بنسبة 11.1%، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، أمس. 
وجاء هذا التراجع أقوى بكثير مما توقعه المحللون، إذ كانوا يتوقعون في المتوسط انخفاضاً بنحو 4.3% فقط. كما تبيّن أن حجم الطلبات في ديسمبر الماضي كان أضعف مما كان معروفاً سابقاً، فقد عدّل مكتب الإحصاء الزيادة المسجلة إلى 6.4% فقط على أساس شهري بعد أن كان قد أعلن سابقاً عن ارتفاع قدره 7.8%. 
وعلى أساس سنوي، ارتفعت الطلبات الصناعية في يناير بنسبة 3.7%، بينما كان يتوقع المحللون زيادة أكبر بكثير. 
وكان لتطورات الطلبات الكبيرة دور رئيسي مرة أخرى، فمن دون احتساب هذه الطلبات، كان حجم الطلبات في يناير سيصبح أقل بنسبة 0.4% فقط مقارنة بالشهر السابق. ولم تكن نتائج ولاية زارلاند متاحة في الوقت المناسب لحساب النتيجة الإجمالية لشهر يناير؛ لذلك تم تقديرها، بحسب بيانات المكتب. 
وجاء في بيان مكتب الإحصاء: بعد الحجم المرتفع للغاية من الطلبات الكبيرة في ديسمبر 2025، عادت الطلبات الجديدة في يناير 2026 إلى مستوياتها الطبيعية في عدة قطاعات من الصناعات التحويلية. ويتضح ذلك بشكل خاص في الطلبات الجديدة على المنتجات المعدنية التي تراجعت بنسبة 39.4%.
كما جاءت تطورات الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية أضعف من المتوقع، فقد أعلن مكتب الإحصاء عن تراجع الإنتاج في يناير بنسبة 0.5% على أساس شهري، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعاً بنسبة 1%. 
وعلى أساس سنوي، انخفض الإنتاج في الشركات الصناعية بنسبة 1.2، وهو أيضاً تراجع أكبر من المتوقع.

