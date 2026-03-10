الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

%1 نمو الناتج المحلي الإجمالي في كوريا خلال 2025

بنك كوريا المركزي
11 مارس 2026 03:09

سيؤول (وام)

حقق اقتصاد جمهورية كوريا الشقيقة نمواً بنسبة 1% خلال عام 2025، وسط الصادرات القوية، فيما سجل نمواً سلبياً خلال الربع الرابع من العام الماضي، وفق البيانات الصادرة عن بنك كوريا المركزي أمس.
وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، انكمش خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 0.2% عن الربع الذي سبقه، ما يمثّل تحسناً مقارنة بالتقديرات السابق بانكماش بنسبة 0.3%، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي، فيما مثّل ذلك أول انكماش ربع سنوي تشهده البلاد منذ الربع الأول من العام الماضي عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 0.2%. وأوضحت البيانات أنه على أساس سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6% خلال الربع الرابع بانخفاض عن 1.8% على أساس سنوي خلال الربع السابق.
وخلال عام 2025 بأكمله، نما الاقتصاد بنسبة 1% وهو ما يتوافق مع التقديرات السابقة للبنك المركزي، ولكنه يتباطأ عن نمو العام السابق البالغ 2%.

الناتج المحلي الإجمالي
الناتج المحلي
جمهورية كوريا
بنك كوريا المركزي
