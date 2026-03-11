السبت 14 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

زخم تداولات «أبوظبي للأوراق المالية» يعكس مرونة السوق وقوة التوزيعات

11 مارس 2026 22:41

 

واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية تسجيل مستويات قوية من النشاط والسيولة خلال جلسات التداول الأخيرة، في مؤشر واضح على متانة السوق وعمق قاعدته الاستثمارية وجاذبية التوزيعات، وثقة المستثمرين.

وسجل السوق إجمالي تداولات بلغت 4.8 مليار درهم خلال أول ثلاث جلسات بعد استئناف التداول عقب التوقف الاحترازي المؤقت يومي 2 و3 مارس، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 مارس 2026.
وشهدت جلسة 4 مارس 2026، وهي أول جلسة تداول بعد استئناف النشاط، تداولات بقيمة 1.37 مليار درهم بزيادة 12% مقارنة بمتوسط التداول اليومي لعام 2025 البالغ 1.22 مليار درهم باستثناء الصفقات الكبيرة، كما بلغ حجم التداول 496 مليون سهم مقابل متوسط يومي قدره 326 مليون سهم خلال العام الماضي بارتفاع 52%، فيما وصل عدد الصفقات إلى نحو 25.4 ألف صفقة بزيادة 13% مقارنة بمتوسط عام 2025.
وفي جلسة 5 مارس استمر الزخم في السوق، حيث بلغت قيمة التداول 1.93 مليار درهم بارتفاع 58% مقارنة بمتوسط العام الماضي، فيما بلغ حجم التداول 463 مليون سهم بزيادة 52%، كما ارتفع عدد الصفقات إلى 31.9 ألف صفقة مسجلاً زيادة 42%.
أما جلسة الجمعة 6 مارس فقد حافظت على وتيرة النشاط، مع تداولات بلغت 1.55 مليار درهم على نحو 364 مليون سهم، فيما بلغ عدد الصفقات 29.4 ألف صفقة بزيادة 31% مقارنة بمتوسط العام الماضي.
وقاد المستثمرون المؤسساتيون نشاط التداول خلال هذه الفترة بحصة بلغت نحو 76% من إجمالي التداولات، مقابل 24% للمستثمرين الأفراد، في حين استحوذ المستثمرون الأجانب على 45% من التداولات مقابل 55% للمستثمرين الإماراتيين، وهو ما يعكس حضوراً قوياً للمؤسسات الاستثمارية وثقة المستثمرين في السوق على المدى الطويل.
واستمر النشاط القوي مع بداية جلسات التداول لهذا الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداول في جلسة الاثنين 9 مارس نحو 1.2 مليار درهم، فيما وصل حجم التداول إلى 284 مليون سهم من خلال 24.4 ألف صفقة، كما شكلت تداولات المستثمرين المؤسساتيين نحو 80% من إجمالي التداولات، في حين استحوذ المستثمرون الأجانب على 53% من التداولات.
وفي جلسة الثلاثاء 10 مارس سجل السوق مستويات قياسية عند مقارنة قيمة التداول وعدد الصفقات بأعلى المستويات المسجلة خلال عامي 2025 و2026 «باستثناء الصفقات الكبيرة وأيام إعادة موازنة المؤشرات»، حيث تم تنفيذ 58.1 ألف صفقة مقارنة بـ 44.1 ألف صفقة في 24 يونيو 2025، بزيادة بلغت 32%.
كما سجلت الجلسة تداولات بقيمة 3.45 مليار درهم مقارنة بأعلى قيمة تداول يومية سابقة بلغت 2.32 مليار درهم في 30 يونيو 2025، بارتفاع قدره 49%.
أما جلسة الأربعاء 11 مارس فقد شهدت تداولات بقيمة 1.7 مليار درهم على 331 مليون سهم تم تنفيذها من خلال 36.5 ألف صفقة، بزيادة بلغت 62.4% مقارنة بمتوسط عدد الصفقات في عام 2025.
ويأتي هذا النشاط بالتزامن مع انطلاق موسم توزيعات الأرباح النقدية، حيث أعلنت 17 جهة «شركات مدرجة وصناديق استثمارية متداولة» منذ بداية العام عن توزيعات بقيمة إجمالية تقارب 16 مليار درهم، ما يعزز جاذبية السوق للمستثمرين.

المصدر: وام
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©