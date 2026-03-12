بنوك الإمارات: الوصول إلى الخدمات المصرفية بسهولة وسلاسة

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أكدت البنوك العاملة في مختلف أنحاء الدولة أن جميع عملياتها المصرفية في مختلف أنحاء الإمارات لا تزال تعمل بكامل طاقتها. وقالت إن جميع الخدمات المصرفية الرئيسة، والمنصات الرقمية، وشبكة الفروع، وأجهزة الصراف الآلي، ومركز الاتصال لا تزال قيد التشغيل الكامل، بما يضمن للعملاء إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية بسهولة وسلاسة، معلنةً عن تفعيل أُطر المرونة المؤسسية وخطط استمرارية الأعمال المعتمدة بما يعزز مرونة العمليات التشغيلية ويضمن مواصلة أعمالها في مختلف القطاعات وحماية مستوى الخدمات المقدمة للعملاء عبر مختلف الأنشطة.

وكشفت البنوك عن قيامها برفع مستوى التأهب وتعزيز إجراءات الأمن السيبراني والمرونة التقنية لحماية بيانات العملاء. وأشارت إلى أن الإدارة العليا لها تتابع بشكل مباشر سير الأعمال في جميع المناطق الجغرافية، منوهةً بأن تصدر القطاع المصرفي في الإمارات المرتبة الأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، في معدلات تبني الحلول الرقمية والابتكار في مجال الخدمات المصرفية متعددة القنوات، يمكن البنوك العاملة في الدولة من مواجهه أي تطورات طارئة.



كفاءة ومرونة

وقال بنك أبوظبي الأول، إنه يواصل عملياته التشغيلية بكفاءة ومرونة على مستوى الدولة، وفي الأسواق التي يتواجد بها. وأعلن أنه استجابة للظروف الراهنة قام البنك بتفعيل أطر المرونة المؤسسية واستمرارية الأعمال لضمان مواصلة أعماله في مختلف قطاعاته وحماية مستوى الخدمات المقدمة للعملاء مع الحرص على إعطاء الأولوية لسلامة الموظفين وجاهزيتهم، كاشفاً في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أنه خلال الأيام الأولى شهدت المجموعة اضطرابات تشغيلية متقطعة في بعض الخدمات، نتيجة خلل فني لدى أحد مزودي خدمات الحوسبة السحابية التي تقدمها مؤسسات خارجية، ومؤكداً العمل على معالجة هذه الانقطاعات المؤقتة وفقاً لبروتوكولات الاستجابة للحوادث المعتمدة. وأشار بنك أبوظبي الأول إلى أن المجموعة تواصل الحفاظ على قوة رأس المال والسيولة والتمويل، مع رفع مستوى التأهب والأمن السيبراني وإجراءات تعزيز المرونة التقنية بهدف ضمان استقرار الأنظمة وحماية العملاء.



إدارة المخاطر

وأكد بنك المشرق أن عملياته التشغيلية مستمرة بكفاءة واستقرار في دولة الإمارات والأسواق الدولية، مع استمرارية تقديم الخدمات للعملاء دون أي انقطاع. وأوضح البنك أنه فعّل أطر إدارة المخاطر المؤسسية وخطط استمرارية الأعمال لتعزيز مرونة العمليات وضمان استقرار الخدمات عبر مختلف الأنشطة، مشيراً إلى أن الإدارة العليا تتابع بشكل مباشر سير الأعمال في جميع المناطق الجغرافية. وأضاف «المشرق» أن جميع الخدمات المصرفية، بما فيها المنصات الرقمية والقنوات المختلفة، تعمل بصورة طبيعية ودون تأثير، مع تعزيز إجراءات الأمن السيبراني والمرونة التقنية لحماية بيانات العملاء، مؤكداً قوة مركزه المالي من حيث رأس المال والسيولة وهيكل التمويل.



كفاءة وأمن

أكد بنك الإمارات دبي الوطني، أن جميع فروع البنك مفتوحة وتعمل كالمعتاد، كما أن الخدمات مستمرة من دون أي انقطاع. وطمئن البنك عملائه بأن الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ومنصة «بيزنيس أون لاين» وأجهزة الصراف الآلي متاحة بالكامل لخدمة العملاء وتعمل بكفاءة لضمان الوصول السلس والأمن إلى الخدمات المصرفية في أي وقت وأي مكان.



العمل عن بعد

وأكد «ستاندرد تشارترد» أن البنك يواصل تقديم الخدمات بصورة طبيعية ضمن ترتيبات العمل عن بُعد في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح أن هذه الترتيبات تم تمديدها مؤخراً في دبي، نافياً صحة ما ورد في بعض التغطيات الإعلامية، حول توقف عملياته في دبي.

وأشار البنك إلى أنه يواصل متابعة التطورات عن كثب، مؤكداً أن دولة الإمارات والأسواق الأخرى في الشرق الأوسط تمثل جزءاً مهماً من شبكته العالمية، التي سيواصل من خلالها دعم عملائه في التعامل مع بيئة معقدة وسريعة التطور.



التعامل بكفاءة

وأكدت مجموعة «إتش إس بي سي» ثقتها الكاملة في قوة ومتانة اقتصاد دول التعاون وقدرته على التعامل بكفاءة واقتدار مع التحديات والأحداث العالمية، ووفقاً لتصريحات صدرت عن جورج الحداري، الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC فإن البنك لديه ثقة راسخة بدول التعاون وبالقوة التي تتمتع بها المنطقة وبمرونتها وآفاقها المستقبلية الواعدة على المدى الطويل، مشيراً إلى أن المنطقة أظهرت على مر تاريخها وفي مراحل مختلفة قدرتها على تجاوز الصعاب وفترات الاضطراب والتكيف معها بعزيمة والخروج منها أكثر قوة.



التشغيل الكامل

وقال بنك الفجيرة الوطني، إن جميع عملياته في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية لا تزال تعمل بكامل طاقتها، كما تظل جميع الخدمات المصرفية الرئيسية، والمنصات الرقمية، وشبكة الفروع، وأجهزة الصراف الآلي، ومركز الاتصال قيد التشغيل الكامل، بما يضمن للعملاء إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية بسهولة وسلاسة. وأكد البنك تعزيز إجراءات المراقبة في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني وبروتوكولات المرونة التشغيلية، بما يضمن حماية الأنظمة ومصالح العملاء، منوهاً إلى تفعّيل أطر استمرارية الأعمال والمرونة التشغيلية المعتمدة لديه، لضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية دون انقطاع، مع الحفاظ على أمن وسالمة العملاء والموظفين.



مرونة العمليات

ذكر بنك رأس الخيمة الوطني، أن عملياته الأساسية في الخدمات المصرفية مستمرة من دون أي تعطل جوهري، وأن جميع الخدمات في مختلف وحدات البنك ومواقعة تعمل ضمن الحدود التنظيمية المعتمدة. وأشار إلى تفعيل أطر إدارة المخاطر المؤسسية وخطط استمرارية الأعمال المعتمدة بما يعزز مرونة العمليات التشغيلية ويضمن استقرار الخدمات عبر مختلف الأنشطة مع ضمان تجربة مصرفية أمنة وموثوقة للعملاء، لافتاً إلى أن الإدارة التنفيذية للبنك تتابع بشكل مباشر ولحظي سير العمليات في جميع المناطق الجغرافية التي يتواجد فيها، ويبقى البنك على تواصل وثيق مع الجهات التنظيمية والحكومية ذات الصلة عند الحاجة.



حوكمة رشيدة

ذكر البنك العربي المتحد أن عملياته التشغيلية مستمرة وبصورة طبيعية وبدون أي انقطاع أساسي. وأوضح البنك أن خدمات العملاء في جميع القنوات تستمر من دون أي انقطاع، ويواصل البنك العمل ضمن إطار تنظيمي قوي مدعوم بحوكمة رشيدة وممارسات فعالة لإدارة المخاطر، معرباً عن ثقته في قوة ومتانة القطاع المصرفي والنظام المالي في الدولة.



خدمات متعددة القنوات

وفقاً لدراسة أجرتها شركة «آرثر دي ليتل»، فإن القطاع المصرفي في دولة الإمارات، يتصدر دول مجلس التعاون الخليجي في معدلات تبني الحلول الرقمية والابتكار في مجال الخدمات المصرفية متعددة القنوات. وأكدت الدراسة أن 72% من موظفي البنوك في دولة الإمارات يعملون في بيئات رقمية ذات أولوية للهاتف المتحرك، ما يعكس البنية التحتية الرقمية المتطورة للدولة، مشددة على ضرورة تحول بنوك دولة الإمارات من مجرد مستخدمين للتقنية إلى رواد في تحقيق التكامل، وذلك من خلال ضمان دعم الموظفين، وتوحيد النظم، وتقديم تجارب سلسة للعملاء.

تفاعل مع المتعاملين وأشار بنك دبي التجاري، إلى أن جميع الخدمات المصرفية والأنظمة والمنصات الرقمية وقنوات خدمة المتعاملين تواصل عملها بشكل طبيعي ومنتظم، من دون أي انقطاع على مستوى الفروع والخدمات المصرفية الرقمية والخدمات عن بُعد. وأوضح أن هذا الأداء المستقر يستند إلى أطر متكاملة لاستمرارية الأعمال وملاءة سيولة قوية وممارسات حصيفة لإدارة المخاطر، مؤكداً التزامه الكامل بضمان تقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة وموثوقة للمتعاملين في مختلف الظروف التشغيلية حيث نجح البنك خلال الفترة الأخيرة، في إدارة نحو 2.7 مليون تفاعل مع المتعاملين عبر قنواته الرقمية والفروع، بما يعكس جاهزيته التشغيلية وكفاءة بنيته التحتية.