ارتفاع التضخم في فرنسا 0.9% خلال فبراير

باريس (د ب أ)

أظهرت بيانات نهائية لمكتب الإحصاء الفرنسي «إنسي» أمس أن تضخم أسعار المستهلكين في فرنسا ارتفع بوتيرة أقل من التقديرات في فبراير الماضي.

وسجل مؤشر تضخم أسعار المستهلك نمواً سنوياً بنسبة 0.9%، مقابل 1% وفقاً لتقديرات سابقة صدرت في 27 فبراير الماضي.

وارتفعت الأسعار بنسبة 0.3% في يناير و0.8% في ديسمبر.

وتراجعت أسعار البضائع المصنّعة بنسبة 0.2% بعد تراجعها بنسبة 1.2% في يناير، بسبب توقيت التخفيضات السنوية مقارنة بالعام السابق، الذي شهد عدداً أكبر من أيام التخفيضات في يناير، وكان عددها أقل في فبراير. وتسارع تضخم سعر الغذاء من 1.9% إلى 2%.