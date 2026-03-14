مجموعة دبي للمجوهرات تؤكد أن القطاع يعمل بطاقة تشغيلية عالية

عقدت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اجتماعاً مع مجموعة دبي للمجوهرات، بحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي وأعضاء مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات، الذين يمثّلون كبرى الشركات العاملة في قطاع الذهب والمجوهرات في دبي.

وأكد توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات، أن قطاع الذهب والمجوهرات في دبي بكافة مجالاته يعمل بطاقة تشغيلية عالية تعكس مرونته رغم التحديات الإقليمية والعالمية الحالية، خصوصاً تلك المرتبطة بسلاسل الإمداد والعمليات اللوجستية والنقل، والتي ساهم استئناف الرحلات الجوية عبر مطار دبي في تذليل العديد منها.

وقال إنه لطالما قدّمت حكومة دبي دعماً لا محدوداً لكافة قطاعات الأعمال خلال كافة الأحداث التي شهدها العالم، مما عزز متانة الاقتصاد الوطني ورسّخ تنافسية القطاع الخاص محلياً وعالمياً، ويشكّل الاهتمام الحكومي الاستثنائي المتواصل بتطوير منظومة العمل التجاري والاستثماري، بالتزامن مع الكفاءة العالية التي تتعامل بها الإمارة مع المتغيرات الدولية، عوامل حيوية في تعزيز الثقة الراسخة والمناخ الإيجابي في أوساط القطاع الخاص المحلي والعالمي تجاه واقع وآفاق اقتصاد دبي على المدى الطويل.

وأضاف أن التنسيق الاستباقي والتفاعل المباشر على أرض الواقع بين غرفة تجارة دبي وكافة الجهات الحكومية مع الشركات والمستثمرين يساهم في تعزيز مرونة واستدامة القطاع الخاص وتجاوز التحديات قد تفرضها الظروف العالمية. من جانبه قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن قطاع الذهب والمجوهرات في دبي يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ومن خلال التواصل الفعّال والمكثّف مع كافة الجهات المعنية بالقطاع، نقدم دعماً متكاملاً لضمان انسيابية العمل في كافة جوانب الأعمال المرتبطة بتجارة وصناعة الذهب والمجوهرات في دبي، ورفع قدرة الشركات على مواكبة المستجدات بكل كفاءة وفعالية، مما يرسّخ اسم دبي ومكانتها عاصمة الذهب والمجوهرات في العالم. وأكد المشاركون في الاجتماع أن الجاهزية العالية التي تتمتع بها منظومة الأعمال في دبي لمواكبة كافة المستجدات تساهم بدور حيوي في ضمان انسيابية الأعمال التجارية. وأشادوا بالمرونة التي أظهرتها كافة القطاعات في التعامل مع المتغيرات الراهنة، وتقديم الحلول المناسبة التي تضمن استمرارية الأعمال وتوفير خدمات النقل الحيوية للبضائع والسلع. وشهد الاجتماع حواراً بنّاءً حول الجهود التي تبذلها حكومة دبي لرعاية مصالح مجتمع الأعمال وتحفيز نمو كافة القطاعات الاقتصادية.