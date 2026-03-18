الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
اقتصاد

إطلاق المرحلة الأولى من برنامج الحوافز الضريبية للبحث والتطوير

18 مارس 2026 16:05

أعلنت دولة الإمارات عن إطلاق المرحلة الأولى من "برنامج الحوافز الضريبية للبحث والتطوير" .

وأشارت وزارة المالية اليوم في بيان صحفي إلى أن الشركات والأعمال يمكنها في المرحلة الأولى الاستفادة من الرصيد الضريبي لأنشطة البحث والتطوير "غير القابل للاسترداد"، بنسبة تصل إلى 50% من نفقات البحث والتطوير المؤهلة التي تبلغ خمسة ملايين درهم بحد أقصى.

ويهدف هذا الحافز إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات البحث والتطوير والابتكار، بما يتماشى مع تطلعات الدولة لتصبح مركزاً عالمياً للصناعات المتقدمة وتكنولوجيا المستقبل.

كما يراعي هذا الحافز التطورات الأخيرة في المشهد الضريبي العالمي في ظل إطار "الركيزة الثانية" الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"؛ حيث إنه من المتوقع أن يسهم رصيد الائتمان الضريبي غير القابل للاسترداد في توفير معدلات ضريبية فعلية أكثر استقراراً وشفافية للشركات العاملة في الدولة ضمن البيئة الضريبية العالمية الحالية.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن طوق يؤكد وفرة وتنوّع السلع في أسواق الدولة
الإمارات تعزز مكانتها في الجولف العالمي باستضافة بطولتي التحدي

ويعكس اعتماد نموذج الرصيد غير القابل للاسترداد – الذي يتسم بمرونة الإدارة وسهولة التطبيق – حداثة نظام ضريبة الشركات في الدولة.

وعلى هذا الأساس، تم هيكلة المرحلة الأولى من هذا الحافز لتوفير دعم فوري وملموس للشركات التي تزاول أنشطة البحث والتطوير الحقيقية، وحتى تتمكن وزارة المالية في الوقت ذاته من مراقبة مستوى الاستفادة من هذا الحافز، وتقييم الآثار السلوكية والاقتصادية المترتبة عليه، وجمع البيانات اللازمة لتطوير السياسات المستقبلية المتعلقة به.

ومن المقرر أن تشكل نتائج ومخرجات هذه المرحلة خريطة طريق لتصميم المرحلة الثانية من البرنامج؛ حيث ستعكف وزارة المالية على تقييم توسيع نطاق الحوافز، بما في ذلك دراسة إمكانية تقديم رصيد ضريبي قابل للاسترداد، أو زيادة سقف النفقات المؤهلة، سواء على نطاق شامل أو على مستوى القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل المرحلة الثانية في حينه.

المصدر: وام
الإمارات
وزارة المالية
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد يدين بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على الدولة ويقدِّم تعازيه الحارة لأسر الضحايا
علوم الدار
عبدالله بن زايد يدين بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على الدولة ويقدِّم تعازيه الحارة لأسر الضحايا
اليوم 03:04
ذياب بن محمد بن زايد يقدِّم واجب العزاء في وفاة آلاء نادر مشتهى
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يقدِّم واجب العزاء في وفاة آلاء نادر مشتهى
اليوم 03:01
«جسر حميد الجوي» يواصل إرسال الطائرات الإغاثية إلى قطاع غزة
علوم الدار
«جسر حميد الجوي» يواصل إرسال الطائرات الإغاثية إلى قطاع غزة
اليوم 16:51
عبدالله بن طوق يؤكد وفرة وتنوّع السلع في أسواق الدولة
علوم الدار
عبدالله بن طوق يؤكد وفرة وتنوّع السلع في أسواق الدولة
اليوم 16:29
فعاليات عيد الفطر في متحف العين
التعليم والمعرفة
فعاليات عيد الفطر في متحف العين
اليوم 16:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©