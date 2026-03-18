«مياه وكهرباء الإمارات» تزوّد مركز أدنيك العين بالطاقة النظيفة

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت مجموعة أدنيك عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، لتزويد مركز أدنيك العين بالطاقة المتجددة والنظيفة، إذ يستضيف المركز أكثر من 500 فعالية على مدار العام، بحيث سيدار المركز بالكامل بالطاقة النظيفة، بما يضمن خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استهلاك الطاقة إلى الصفر.

وقّع الاتفاقية كلٌّ من حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، وأحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. ومن شأن هذا التوسّع في الشراكة أن يسهم في خفض البصمة الكربونية للفعاليات الكبرى التي يستضيفها مركز أدنيك العين، وترسيخ مكانة مجموعة أدنيك وجهة عالمية رائدة للفعاليات المستدامة.

وبموجب هذه الاتفاقية، أصبحت جميع وجهات الأعمال الأربع التابعة لمجموعة أدنيك، وهي مركز أدنيك أبوظبي، ومركز أدنيك العين، وأكسل لندن، ومركز تصميم الأعمال بلندن، تعمل بالكامل بالطاقة النظيفة والمتجددة، في إنجاز يؤكد التزام مجموعة أدنيك بالاستدامة وهدفها المعلن لتحقيق الحياد الكربوني بالكامل للفعاليات بحلول عام 2045.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «يؤكد هذا الإنجاز التزام مجموعة أدنيك بالاستدامة وسعينا المتواصل لتبنّي حلول مبتكرة ونظيفة لصناعة فعاليات أكثر استدامة وصديقة للبيئة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية».

ومن جانبه، قال أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «ترتبط الشركة بعلاقات وثيقة مع مجموعة أدنيك، من خلال اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لتزويد مركز أدنيك أبوظبي بالطاقة النظيفة، وتمتدّ هذه الشراكة لتشمل مركز أدنيك العين، في خطوة نوعيّة جديدة تعكس أهمية تضافر الجهود المشتركة لتحقيق الاستدامة، ويجسّد هذا التوسع التزام الطرفين في دعم مستهدفات دولة الإمارات في الانتقال إلى الطاقة النظيفة، والإسهام في إزالة الكربون من القطاعات الاقتصادية الحيوية في إمارة أبوظبي».