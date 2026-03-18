16.2 مليار درهم مكاسب القيمة السوقية للأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



واصلت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية الصعود خلال تعاملات أمس، ولليوم الثاني على التوالي، بدعم من عمليات شراء قوية على أسهم قيادية في قطاعات العقارات، ليغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعاً بنسبة قاربت %0.15 وبنحو 14.9 نقطة إلى9571 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة %0.8 وبنحو 44.56 نقطة إلى 5550.24 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي بنحو 6.27 مليار درهم لتصل إلى 917.73 مليار درهم، في حين ربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 10 مليارات درهم لتسجل 2.894 تريليون درهم، ولتبلغ المكاسب السوقية الإجمالية خلال اليوم نحو 16.27 مليار درهم.

وتزامن تحسُّن أداء الأسواق مع نشاط ملحوظ للتداولات، لتتجاوز قيمة التداولات الإجمالية 5.59 مليار درهم، بعد تداول 1.45 مليار سهم خلال 87 ألفاً و356 صفقة.



سوق أبوظبي

وارتفعت قيمة التداولات الإجمالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية لتتجاوز 3.17 مليار درهم، شملت ما يزيد على 916.92 مليون سهم عبر 45487 صفقة.

وتصدّر سهم «2 بوينت زيرو» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 588.25 مليون درهم، تلاه سهم «الدار» بقيمة 433.8 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 284.1 مليون درهم و«بنك أبوظبي التجاري» رابعاً بقيمة 224 مليون درهم.

وجاء سهم «2 بوينت زيرو» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 305.2 مليون سهم، تلاه سهم «رأس الخيمة العقارية» بتداول 71.73 مليون سهم، ثم «الدار» بتداول 54.41 مليون سهم.

وقادت أسهم العقارات والبنوك قائمة الأسهم النشطة المرتفعة بعد ارتفاع أسهم «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 11.55% إلى 0.956 درهم، وسهم «بنك رأس الخيمة الوطني» بنسبة 9.86% إلى 8.35 درهم، فيما ارتفع سهم «جلفار» بنسبة 8% إلى 1.07 درهم، و«2 بوينت زيرو» بنسبة 8.38% إلى 1.94 درهم، وارتفعت أسهم نشطة مثل «بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 3.56% إلى 12.78 درهم، و«الدار» بنسبة 3.68% إلى 7.87 درهم.



سوق دبي المالي

وزادت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي إلى نحو 2.42 مليار درهم، بعد التعامل على 538.83 مليون سهم، من خلال تنفيذ 41869 صفقة، وشهد السوق ارتفاع أسهم 29 شركة، مقابل انخفاض أسهم 19 شركة.

وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة كلاً من: «إعمار العقارية» بنسبة 4.36% إلى 11.95 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 6.27% إلى 14.4 درهم، و«طلبات» بنسبة 5% إلى 0.73 درهم، وأيضاً «أملاك للتمويل» بالحد الأقصى بنسبة 14.37% إلى 1.75 درهم، بعد توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 735 مليون درهم بنسبة 49% من رأسمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. كما ارتفعت أسهم «مصرف عجمان» بنسبة 5.34% إلى 1.38 درهم، و«باركن» بنسبة 5.1% إلى 4.9 درهم، و«الاتحاد العقارية» بنسبة 2.84% إلى 0.76 درهم، و«تبريد» بنسبة 4.65% إلى 2.7 درهم، و«شعاع كابيتال» بنسبة 2.56% إلى 0.2 درهم.