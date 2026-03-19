ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس وقفز خام برنت القياسي بما يصل إلى خمسة دولارات للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.66 دولار أو 4.3 ⁠بالمئة إلى 112.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 0400 بتوقيت جرينتش بعدما زادت في ​وقت سابق بأكثر من خمسة دولارات إلى 112.86 دولار ​للبرميل. ‌وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 96 ⁠سنتا ​بما يعادل واحدا بالمئة إلى 97.28 دولار للبرميل بعد أن ارتفع بأكثر من ثلاث دولارات.

وأغلق خام برنت على ارتفاع بواقع 3.8 بالمئة أمس الأربعاء في حين كان خام غرب تكساس الوسيط مستقرا ‌عند التسوية.