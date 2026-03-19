6 تريليونات درهم تجارة الإمارات مع العالم بنمو 14.7%

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)

قفز إجمالي تجارة دولة الإمارات العربية المتحدة من السلع والخدمات مع العالم، خلال عام 2025 إلى مستوى تاريخياً بلغ 6 تريليونات درهم (1.63 تريليون دولار)، مقارنة مع 5.23 تريليون درهم (1.424 تريليون دولار) في 2024، محققة نسبة نمو قياسية بلغت %14.7، وفقاً لتقرير منظمة التجارة العالمية «آفاق وإحصاءات التجارة العالمية -مارس 2026»، الذي أظهر ريادة دولة الإمارات واحدة من أقوى الاقتصادات العالمية والإقليمية وأسرعها نمواً في مجال التجارة الخارجية.

وأظهرت بيانات التقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، تجاوز قيمة تجارة الإمارات من السلع حاجز الـ 4.86 تريليون درهم (1.32 تريليون دولار) خلال 2025، مقارنة مع 1.14 تريليون دولار (4.2 تريليون درهم) بنسبة نمو بلغت 15.78%، وكذلك ما قيمته 311 مليار دولار (1.14مليار درهم) من الخدمات، ليصل بذلك إجمالي تعاملات الإمارات التجارية من السلع والخدمات مع العالم بلغت 1.63 تريليون دولار (6.0 تريليون درهم).

ووفقاً لبيانات التقرير حققت دولة الإمارات فائضاً في ميزانها التجاري قدره 88 مليار دولار (323 مليار درهم) من تجارتها السلعية، وكذلك 71 مليار دولار (260.5 مليار درهم) في الخدمات، ليصل إجمالي الفائض التجاري للسلع والخدمات معاً 159 مليار دولار(583.5 مليار درهم).

وبحسب التقرير احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا في صادرات وواردات السلع والخدمات، وحافظت على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وإفريقيا.



صعود متواصل

وأظهرت بيانات التقرير صعود دولة الإمارات إلى المرتبة التاسعة عالمياً على مستوى الصادرات السلعية خلال عام 2025 مقارنة مع المرتبة 11 عالمياً في عام 2024، بإجمالي 707 مليارات دولار( 2.6 تريليون درهم) مقابل 603 مليارات دولار (2.21 تريليون درهم) وبنسبة مساهمة 2.7% من صادرات العالم السلعية، محققة نمواً بنسبة 17.24%، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة 7 عالمياً.

وبحسب التقرير تقدمت دولة الإمارات كذلك من المرتبة الـ 14 عالمياً في 2024، إلى المرتبة 13 عالمياً في 2025 بالنسبة للواردات السلعية مُسجلة ما قيمته 619 مليار دولار (2.27 تريليون درهم)، وبنسبة مساهمة بلغت 2.3% من حجم الواردات السلعية عالمياً، وذلك مقارنة مع ما قيمته 539 مليار دولار(1.97 تريليون درهم) في العام 2024، بنسبة نمو بلغت 14.8%، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة 10 عالمياً.



تجارة الخدمات

ووفقاً للتقرير بلغ إجمالي تجارة الإمارات من تجارة الخدمات خلال العام 2025 ما قيمته 311 مليار دولار(1.14 مليار درهم) مقارنة مع 282 مليار دولار( 1.0 تريليون درهم) في 2024، بنسبة نمو بلغت 10.2%.

وأشارت منظمة التجارة العالمية، إلى أن الإمارات حافظت على المرتبة 13 عالمياً في الصادرات الخدمية خلال عام 2025، وذلك مع ارتفاع القيمة إلى 191 مليار دولار (701 مليار درهم) مقارنة 176 مليار دولار(646 مليار درهم) في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 8.5%، وبنسبة مساهمة 2.0% من صادرات العالم من الخدمات، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة الـ 9 عالمياً.

كما ارتفعت قيمة واردات الإمارات من الخدمات خلال عام 2025 إلى 120 مليار دولار (440.4 مليار درهم) مقارنة مع 106مليارات دولار(389 مليار درهم)، بنمو نسبته13.2%، لتحافظ على المرتبة الـ 21 عالمياً في الواردات العالمية من الخدمات خلال عام 2025، وبنسبة مساهمة 1.4%،وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة 12 عالمياً.



آفاق التجارة العالمية

ووفقاً للتقرير سجلت التجارة العالمية للسلع والخدمات نمواً بنحو 4.7%، متجاوزة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ 2.9%. وفي 2026، من المتوقع أن يتقارب معدل نمو التجارة مع الناتج عند حوالي 2.7% و2.8% على التوالي. وبلغت قيمة تجارة السلع العالمية 26.26 تريليون دولار في 2025 (بنمو 7%)، بينما وصلت تجارة الخدمات إلى 9.56 تريليون دولار (بنمو 8%)، ليصل إجمالي التجارة العالمية إلى 34.65 تريليون دولار.

وتوقعت منظمة التجارة العالمية تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال عام 2026، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، رغم الأداء القوي الذي سجلته التجارة في عام 2025.

وأفاد التقرير بأن نمو تجارة السلع العالمية مرشح للتراجع إلى 1.9% في 2026 مقارنة بـ4.6% في 2025.