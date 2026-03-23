«شاومي» تتوقّع تسجيل أبطأ نمو في المبيعات منذ 2023

24 مارس 2026 02:49

بكين (د ب أ)

من المتوقع أن تسجّل شركة «شاومي» الصينية للهواتف الذكية والسيارات الكهربائية نمواً في إيراداتها الفصلية بنسبة 7%، وهو أبطأ معدل نمو لها منذ أكثر من عامين، في ظل تأثير التباطؤ الاقتصادي المطول في الصين على الشركة. 
وسيركّز المحللون على تأثير النقص المستمر في رقائق الذاكرة والحرب في الشرق الأوسط على عمليات الشركة، إضافة إلى مدى تقدم تقنياتها في مجال الذكاء الاصطناعي، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. 
ووفقاً لمتوسط توقعات بلومبرج، من المتوقع أن تصل إيرادات الشركة إلى 116.58 مليار يوان خلال الربع الرابع. ومن المتوقع أن تصل إيرادات الشركة من الهواتف الذكية إلى 44.25 مليار يوان، ومن السيارات الكهربائية الذكية والذكاء الاصطناعي والمبادرات الجديدة 36.88 مليار يوان، ومن إنترنت الأشياء ومن منتجات نمط الحياة 24.43 مليار يوان، ومن خدمات الإنترنت 9.67 مليار يوان، فضلاً عن إيرادات أخرى بواقع 1.26 مليار يوان. 
ومن المتوقع أن تصل إيرادات الشركة إلى 460.79 مليار يوان خلال عام 2025.
وتبلغ أرباح التشغيل المتوقعة 45.33 مليار يوان، فيما يبلغ صافي الربح المتوقع 40.73 مليار يوان، بحسب التقديرات. ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن نتائج أعمالها في 24 مارس الجاري.

أخبار ذات صلة
جامعة عجمان تطلق برنامج دكتوراه الفلسفة في الذكاء الاصطناعي
تقرير بحثي لـ «تريندز»: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل موازين الصراع بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران
شاومي
السيارات الكهربائية
الصين
الذكاء الاصطناعي
الهواتف الذكية
آخر الأخبار
جريزمان يغادر أتلتيكو إلى أورلاندو سيتي في نهاية الموسم
الرياضة
جريزمان يغادر أتلتيكو إلى أورلاندو سيتي في نهاية الموسم
اليوم 19:32
هيئة المعرفة بدبي: استمرار التعلّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي حتى 3 أبريل
علوم الدار
هيئة المعرفة بدبي: استمرار التعلّم عن بُعد في المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي حتى 3 أبريل
اليوم 19:31
محللون: التقلبات الحادة تسيطر على أسعار الذهب على المدي القريب
محللون: التقلبات الحادة تسيطر على أسعار الذهب على المدي القريب
اليوم 19:27
«الطاقة» تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لخفض استهلاك الطاقة والمياه
اقتصاد
«الطاقة» تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى لخفض استهلاك الطاقة والمياه
اليوم 19:25
«غُرف دبي» تناقش الفرص التجارية والاستثمارية مع «تجارة براغ»
اقتصاد
«غُرف دبي» تناقش الفرص التجارية والاستثمارية مع «تجارة براغ»
اليوم 19:24
