«شاومي» تتوقّع تسجيل أبطأ نمو في المبيعات منذ 2023

بكين (د ب أ)



من المتوقع أن تسجّل شركة «شاومي» الصينية للهواتف الذكية والسيارات الكهربائية نمواً في إيراداتها الفصلية بنسبة 7%، وهو أبطأ معدل نمو لها منذ أكثر من عامين، في ظل تأثير التباطؤ الاقتصادي المطول في الصين على الشركة.

وسيركّز المحللون على تأثير النقص المستمر في رقائق الذاكرة والحرب في الشرق الأوسط على عمليات الشركة، إضافة إلى مدى تقدم تقنياتها في مجال الذكاء الاصطناعي، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقاً لمتوسط توقعات بلومبرج، من المتوقع أن تصل إيرادات الشركة إلى 116.58 مليار يوان خلال الربع الرابع. ومن المتوقع أن تصل إيرادات الشركة من الهواتف الذكية إلى 44.25 مليار يوان، ومن السيارات الكهربائية الذكية والذكاء الاصطناعي والمبادرات الجديدة 36.88 مليار يوان، ومن إنترنت الأشياء ومن منتجات نمط الحياة 24.43 مليار يوان، ومن خدمات الإنترنت 9.67 مليار يوان، فضلاً عن إيرادات أخرى بواقع 1.26 مليار يوان.

ومن المتوقع أن تصل إيرادات الشركة إلى 460.79 مليار يوان خلال عام 2025.

وتبلغ أرباح التشغيل المتوقعة 45.33 مليار يوان، فيما يبلغ صافي الربح المتوقع 40.73 مليار يوان، بحسب التقديرات. ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن نتائج أعمالها في 24 مارس الجاري.