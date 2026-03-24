«شراع» يختتم النسخة الأولى من زمالة الشارقة لصانعات الأثر



الشارقة (الاتحاد)

اختتم مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» النسخة الأولى من زمالة الشارقة لصانعات الأثر التي جمعت 12 رائدة أعمال، ضمن رحلة تطويرية ركّزت على تنمية المهارات القيادية، وتعزيز نمو المشاريع، في خطوة تهدف إلى دعم الشركات التي تقودها النساء وتعزيز حضورهنّ في منظومة ريادة الأعمال في الشارقة والمنطقة.

وشكّل البرنامج منصة تطويرية للمؤسِّسات المشاركات، حيث ركّز على تعزيز مهارات القيادة وإدارة المشاريع، إلى جانب ربطهنّ بشبكة من المستثمرين والموجهين وشركاء منظومة ريادة الأعمال.

كما أرست الدفعة الأولى أساساً لتحويل الزمالة إلى مبادرة طويلة الأمد تدعم نمو المشاريع التي تقودها النساء، وتوسّع أثرها ضمن المشهد الريادي في الشارقة.

وقالت سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، إن التقدّم الذي حققته رائدات الأعمال، من خلال زمالة الشارقة لصانعات الأثر، يعكس مستوى متقدماً من النضج في إدارة مشاريعهنّ وقدرتهنّ على اتخاذ قرارات أكثر وعياً والتعامل مع التحديات بثقة، وهو ما يؤكد أهمية وجود بيئة داعمة قادرة على مواكبة هذا التطور وتعزيزه.

وأضافت أن ذلك ينسجم مع التوجه الذي يعمل «شراع» عليه لتمكين رائدات الأعمال من توسيع أعمالهن وتعزيز أثرهن، فيما تواصل الزمالة ترسيخ هذا التوجه كمسار مستدام يدعم نمو رائدات الأعمال ويعزّز حضورهن عبر نُسخها المقبلة.

واعتمدت زمالة الشارقة لصانعات الأثر عملية اختيار دقيقة لضمان جاهزية المؤسِّسات للمرحلة التالية من نمو مشاريعهن.

وشملت عملية الاختيار تقييماً أجرته المدير التنفيذي لشراع، إلى جانب نظام تقييم مرجّح واختبارات نفسية سلوكية ومقابلات متخصصة ركّزت على رائدات أعمال يقُدن مشاريع تحقق تقدماً واضحاً وتمتلك القدرة على التوسع.

واتّبع البرنامج منهجية الأبعاد الأربعة، الاكتشاف والتعريف والتطوير والتعمق، حيث يوجّه المؤسِّسات عبر رحلة متدرجة تجمع بين تطوير القيادات على المستوى الشخصي وتعزيز الاستراتيجية المؤسسية للمشاريع والانخراط الأوسع في منظومة ريادة الأعمال.

وجاءت رحلة زمالة الشارقة لصانعات الأثر بالتعاون مع شبكة من الشركاء الذين أسهموا في دعم مختلف مراحل البرنامج.

وشمل شركاء التنفيذ كلاً من «Accenture وPublicis Groupe وOrbis Terra Media»، ومبادرة بيرل «Pearl Initiative» و«Kearney وEY وMicrosoft»، حيث قدّم كل منهم خبراته في مجالات تطوير القيادات وبناء الهوية التجارية وقياس الأثر ونمو المشاريع، فيما حظي البرنامج بدعم عدد من الرعاة، من بينهم فكري للاستشارات التجارية وشروق ومؤسسة ميم وسلطان بن علي العويس للعقارات.

وأسهمت الزمالة في دعم نمو المشاريع المشاركة، كما حصلت الزميلات على دعم مالي من خلال منحة بقيمة 500 ألف درهم، مقدمة من فكري للاستشارات التجارية، خُصصت لدعم تطوير مشاريع عضوات الزمالة وتعزيز مسارات نموها وتوسّعها.

وأسهمت الزمالة في إثراء النقاش الإقليمي حول المرأة في بيئة ريادة الأعمال، من خلال تعاون مع مؤسسة ميم التي تُجري دراسة بحثية حول تمويل المشاريع التي تقودها النساء، حيث شاركت الزميلات في هذه الدراسة عبر مقابلات بحثية تسهم نتائجها في دعم تطوير السياسات المستقبلية وآليات التمويل وبرامج دعم منظومة ريادة الأعمال النسائية في المنطقة.

ومن خلال البرنامج تقدّمت المؤسِّسات ضمن رحلة متكاملة جمعت بين تطوير القيادات وتعزيز نمو المشاريع، وتضمنت هذه الرحلة محطة بارزة تمثّلت في ملتقى قيادي في كلباء، إلى جانب سلسلة من الجلسات وورش العمل المتخصصة، بالتعاون مع شركاء مثل «Accenture وPublicis من خلال «Atelier Potentialis»، إضافة إلى جلسات في بناء الهوية الشخصية بالتعاون مع «Orbis Terra Media» وحوارات مع قيادات في المنظومة الريادية.

كما أتاحت الزمالة للمؤسِّسات فرصاً إضافية لتطوير مشاريعهن من خلال جلسات «Scale Up MENA»، إلى جانب تعميق فهمهن لقياس الأثر، بالتعاون مع مبادرة بيرل «Pearl Initiative».

واختتم البرنامج بورشة حول الجاهزية للسياسات والدعم المؤسسي بالتعاون مع «Kearney»، إضافة إلى جلسة ختامية مع الدكتورة أسماء فكري شريكة الأثر والداعمة للمنحة التي جمعت أبرز مخرجات الرحلة.

ومن خلال هذه التجربة استطاعت المؤسِّسات تطوير مسيرتهن القيادية بالتوازي مع نمو مشاريعهن، إلى جانب بناء علاقات وشراكات جديدة ضمن منظومة ريادة الأعمال في المنطقة.

وتفتح التجربة أمام رائدات الأعمال، اللواتي شاركن في الدفعة الأولى، آفاقاً جديدة لمواصلة تطوير مشاريعهن وتعزيز حضورها في المشهد الريادي، في خطوة تعكس مساراً متصاعداً لدور رائدات الأعمال في تشكيل مستقبل ريادة الأعمال في الشارقة والمنطقة.