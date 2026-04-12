«زايد الدولي» خامس أفضل مطار بالعالم من فئة 30-40 مليون مسافر

رشا طبيلة (أبوظبي)



حصل مطار زايد الدولي على المرتبة الخامسة عالمياً كأفضل مطار من فئة (30 - 40 مليون مسافر)، ضمن جوائز «سكاي تراكس العالمية للمطارات لعام 2026»، كما حاز المرتبة السادسة عالمياً كأفضل مطار للتسوق.

وأشار تصنيف «سكاي تراكس العالمي» إلى أن مطار زايد الدولي حقق المرتبة الـ 23 عالمياً كأفضل مطار في العالم، متقدماً 24 مرتبة مقارنة بالعام الماضي.

وحقق مطار دبي الدولي المرتبة الثالثة عالمياً كأفضل مطارات العالم من فئة 80 مليون مسافر وأكثر، ضمن جوائز «سكاي تراكس العالمية 2026» في وقت حقق المرتبة 13 كأفضل مطارات العالم بشكل عام.



خدمات المسافرين

تعتمد جوائز المطارات العالمية التي أطلقتها «سكاي تراكس» في عام 1999، على تصويت المسافرين الذين يمثلون أكثر من 100 جنسية في أكبر استطلاع سنوي عالمي لرضا المسافرين عبر المطارات، حيث تُقدّم دراسة عالمية شاملة لرضا المسافرين، وتُعتبر معياراً للجودة في قطاع المطارات العالمي، حيث تُقيّم خدمات المسافرين والمرافق في أكثر من 575 مطاراً بالعالم، وقيّم الاستطلاع تجربتهم عبر مؤشرات الأداء الرئيسية لخدمات ومنتجات المطار، بدءاً من تسجيل الوصول، والوصول، والترانزيت، والتسوق، وإجراءات السفر، وصولاً إلى المغادرة من البوابة.

وسجّلت مطارات أبوظبي، الجهة المشغّلة لمطارات الإمارة الخمسة بما فيها مطار زايد الدولي، أكثر من 33 مليون مسافر خلال العام الماضي 2025، في أكبر تدفّق سنوي للمسافرين تشهده الإمارة في تاريخها، وشهدت شبكة مطار زايد الدولي إطلاق 39 مساراً جديداً، إلى جانب انضمام 7 شركات طيران جديدة، وسجل المطار 32.5 مليون مسافر في 2025، ليصبح أسرع المطارات العملاقة نمواً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.



إنجازات بارزة

وشهد عام 2025 سلسلة من الإنجازات البارزة لمطارات أبوظبي، من بينها تسجيل الربع التاسع عشر على التوالي للنمو من خانتين في حركة المسافرين، وللمرة الأولى تجاوز إجمالي الحركة السنوية عبر مطارات الإمارة الخمسة حاجز 30 مليون مسافر.

وتميّز مطار زايد الدولي العام الماضي أيضاً بتحقيق عدة إنجازات أخرى، من بينها التتويج بجائزة «أفضل مطار في تجربة التسوق» ضمن جوائز «فرونتير 2025»، والحصول على إشادة خاصة ضمن جوائز أعمال الطيران 2025. ونال مطار زايد الدولي أيضاً اعتماد المستوى الثاني لتعزيز إمكانية الوصول من مجلس المطارات الدولي، إلى جانب اعتماد المستوى الثالث لتجربة المسافرين، فضلاً عن جوائز تقديراً لأنظمة التكنولوجيا المتقدمة ومبادرات تجربة المسافرين.



جوائز

في مارس من عام 2025، تم الإعلان عن حصول مطار زايد الدولي على جائزة «أفضل مطار في العالم لتجربة المسافرين القادمين» من قبل مجلس المطارات الدولي «ACI»، ضمن جوائز جودة خدمات المطارات «ASQ» لعام 2024، وفي فبراير من عام 2025، أعلنت مطارات أبوظبي حصول مطار زايد الدولي، على تصنيف «ثلاث لآلئ» ضمن نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ التابع لبرنامج «استدامة» وذلك في مرحلة البناء، وفاز مطار زايد الدولي بجائزة «أجمل مطار في العالم»، ضمن جوائز «بريه فرساي» العام 2024.