"غرفة عجمان" تنظم ملتقى «الاستدامة في القطاع الصناعي»

عجمان (الاتحاد)

نظمت غرفة عجمان ملتقى بعنوان «الاستدامة في القطاع الصناعي» للإعلان عن انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة «Eco Smart Industry»، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والخبرات في ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد وإعادة التدوير.

حضر الملتقى محمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء، والشيخ حمد بن ناصر النعيمي، مدير إدارة شؤون الأعضاء، وعبدالله عبدالمحسن النعيمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي، وأصحاب ومسؤولو أكثر من 20 مصنعاً من المصانع العاملة في الإمارة.

وقدمت مريم النعيمي، مسؤولة المبادرة، رئيسة قسم التسويق والاتصال المؤسسي في غرفة عجمان، شرحاً وافياً حول كيفية مشاركة المصانع في مبادرة «Eco Smart Industry»، موضحة خطوات التسجيل والانضمام إلى المرحلة الأولى، ومعايير تقييم الجاهزية البيئية، وما توفره المبادرة من تفاعل يومي لقياس القدرات الخاصة بالاستدامة وترشيد الطاقة والحفاظ على الموارد.

وقالت النعيمي، إن المبادرة تشكل منصة تفاعلية لعرض أفضل الممارسات في مجال الاستدامة الصناعية، ورصد المقترحات البناءة وتبادل الخبرات بين المنشآت المشاركة، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة قابلة للتطبيق وتعزيز ثقافة التحسين المستمر نحو أداء أكثر كفاءة واستدامة.

وقدم أصحاب ومسؤولو المصانع المشاركة في الملتقى مجموعة من التجارب والممارسات الناجحة في مجالات كفاءة الطاقة وإدارة الموارد وتقليل الانبعاثات، بجانب استعراض قصص نجاح تبني حلولاً مستدامة أسهمت في تحسين الأداء التشغيلي وخفض التكاليف.

وأشاد الحضور بأهمية الملتقى كمنصة فعالة لتعزيز التعاون وفتح فرص للشراكات البناءة في مجال الاستدامة الصناعية وإعادة التدوير، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير مبادرات مشتركة تسهم في رفع كفاءة القطاع الصناعي.

الجدير بالذكر أن مبادرة «Eco Smart Industry» موجهة إلى أعضاء غرفة عجمان من المصانع، بهدف تعزيز التوازن البيئي ودعم التحول نحو ممارسات إنتاجية مستدامة ومتوازنة، وتشجيع منشآت القطاع الخاص على تبني أفضل الممارسات البيئية وترشيد استهلاك الطاقة وحلول الطاقة النظيفة، وتوظيف التقنيات الذكية في زيادة الإنتاجية، بما يسهم في الحد من الأثر البيئي، ورفع كفاءة استخدام الموارد، ودعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة.