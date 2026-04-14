«النقد الدولي»: 5.3% نمو اقتصاد الإمارات العام المقبل

«النقد الدولي»: 5.3% نمو اقتصاد الإمارات العام المقبل
15 ابريل 2026 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«النقد الدولي»: الحرب في الشرق الأوسط تهدد بإعاقة النمو وارتفاع التضخم
«صحة» تسلّط الضوء على نجاح علاج حالة سكري معقّدة

رسم صندوق النقد الدولي آفاقاً إيجابية واعدة لاقتصاد دولة الإمارات خلال عام 2027، متوقعاً تسارعاً قوياً في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 5.3%، وفقاً لتوقعات تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي».
وتوقع «الصندوق» محافظة الإمارات على تحقيق فائض بالحساب الجاري خلال العامين الجاري والمقبل يعادل 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مرجحاً أن يبلغ معدل التضخم هذا العام نحو 2.6% وأن يتراجع إلى 2.0% في العام المقبل.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.1%، متوقعاً ارتفاعه إلى 4.8% في عام 2027، مع افتراض عودة إنتاج الطاقة وحركة النقل إلى وضعهما الطبيعي ⁠خلال الأشهر القليلة المقبلة. 
وعالمياً خفَّض الصندوق توقعاته للنمو العالمي لعام 2026، إلى 3.1% مقارنة مع توقعات يناير الماضي التي كانت تشير إلى نمو قدره 3.3 %.

آخر الأخبار
برشلونة
الرياضة
برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا رغم فوزه على أتلتيكو مدريد
15 ابريل 2026
سان جيرمان حامل اللقب يجدد فوزه على ليفربول في دوري الأبطال
الرياضة
سان جيرمان حامل اللقب يجدد فوزه على ليفربول في دوري الأبطال
15 ابريل 2026
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يرجح عقد جولة جديدة من المحادثات مع إيران خلال يومين في باكستان
15 ابريل 2026
ماركو روبيو متوسطاً السفيرين الإسرائيلي واللبناني في مقر وزارة الخارجية (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: محادثات إسرائيل ولبنان فرصة تاريخية لتحقيق سلام دائم
15 ابريل 2026
جندي أوكراني خلال إطلاق قذيفة في منطقة زابوريجيا
الأخبار العالمية
هجمات روسية واسعة على أهداف أوكرانية
15 ابريل 2026
