«النقد الدولي»: 5.3% نمو اقتصاد الإمارات العام المقبل

رسم صندوق النقد الدولي آفاقاً إيجابية واعدة لاقتصاد دولة الإمارات خلال عام 2027، متوقعاً تسارعاً قوياً في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 5.3%، وفقاً لتوقعات تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي».

وتوقع «الصندوق» محافظة الإمارات على تحقيق فائض بالحساب الجاري خلال العامين الجاري والمقبل يعادل 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مرجحاً أن يبلغ معدل التضخم هذا العام نحو 2.6% وأن يتراجع إلى 2.0% في العام المقبل.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.1%، متوقعاً ارتفاعه إلى 4.8% في عام 2027، مع افتراض عودة إنتاج الطاقة وحركة النقل إلى وضعهما الطبيعي ⁠خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وعالمياً خفَّض الصندوق توقعاته للنمو العالمي لعام 2026، إلى 3.1% مقارنة مع توقعات يناير الماضي التي كانت تشير إلى نمو قدره 3.3 %.