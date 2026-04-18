السبت 18 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
اقتصاد

كوريا والاتحاد الأوروبي يتفقان على إقامة شراكة اقتصادية استراتيجية

كوريا والاتحاد الأوروبي يتفقان على إقامة شراكة اقتصادية استراتيجية
18 ابريل 2026 18:06


 أعلنت وزارة التجارة الكورية، أن كوريا الجنوبية الشقيقة والاتحاد الأوروبي اتفقا على إقامة شراكة اقتصادية استراتيجية لتوسيع العلاقات الثنائية في مجالي التجارة والأمن الاقتصادي، وسط حالة متزايدة من عدم اليقين العالمي.

وذكرت الوزارة أن التوصل إلى هذا الاتفاق تم خلال الحوار الاستراتيجي الافتتاحي من الجيل التالي بين كوريا والاتحاد الأوروبي، الذي عقد في سيؤول بحضور وزير التجارة الكوري يو هان-كو، ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي ماروس سيفكوفيتش، وذلك من أجل استكشاف طرق تعاون أعمق في مجالات التجارة وسلاسل التوريد والتكنولوجيا.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية «يونهاب» عن الوزارة قولها، إن كوريا والاتحاد الأوروبي نجحا خلال هذا الاجتماع، في تطوير علاقاتهما الثنائية لتصبح شراكة استراتيجية من الجيل التالي تشمل الأمن الاقتصادي وسلاسل التوريد والتكنولوجيات المتقدمة، بعد أن كانت شراكة تقليدية تركز على التجارة والتبادل التجاري.
وأوضحت الوزارة أن الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين كوريا والاتحاد الأوروبي ستكون بمثابة إطار تعاون بين الاقتصادين، مشيرة إلى أن الجانبين سيناقشان تفاصيل الإطار الجديد في المستقبل.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع التعاون في مجال المعادن الحيوية، واتفقا على تعزيز التواصل بشأن هذه القضية في ظل الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد العالمية.
وأشارت الوزارة إلى أن كوريا والاتحاد الأوروبي عقدا أيضاً أمس الجمعة الاجتماع الثالث عشر للجنة اتفاقية التجارة الحرة وأقرا المسودة النهائية لاتفاقية التجارة الرقمية الثنائية، التي تهدف إلى توسيع تعاونهما في الاقتصاد الرقمي.

المصدر: وام
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©