مطار زايد الدولي يفتح أبوابه لغير المسافرين

رشا طبيلة (أبوظبي)



في محاكاة لتجربة السفر يفتح مطار زايد الدولي أبوابه لغير المسافرين من المواطنين والمقيمين في الإمارات للمرة الأولى للاستمتاع بالتسوق وتجارب الترفيه داخل المطار، من دون أعباء حمل الحقائب، أو الحصول على بطاقة صعود الطائرة، أو البحث عن رقم بوابة الطائرة، أو تحمل ضغوطات اللحاق بالرحلات، فقط يتعين القيام بالحجز المسبق عبر الموقع الإلكتروني للمطار، والحصول على بطاقة دخول رقمية.

المطار أطلق حملة فريدة للمواطنين والمقيمين، تستمر لمدة 8 أسابيع، تتيح لهم الاستمتاع بالتسوق في مختلف المتاجر في المطار، وتجربة المطاعم، والاستفادة من عروض حصرية خاصة بهذه الحملة، لقضاء وقت عائلي فريد بهدوء دون تحمل عناء السفر.



إجراءات وأنظمة

بحسب الموقع الإلكتروني لمطار زايد الدولي، لا يشترط بطاقة صعود الطائرة لدخول مطار زايد الدولي ضمن هذه الحملة، بل يجب على جميع الزوار الحصول على بطاقة التصريح الأمني الخاصة بزوار المطار، على أن تكون صالحة قبل الدخول، مع الالتزام بجميع الإجراءات والأنظمة الأمنية المعمول بها في المطار.

وتفصيلاً، أشار مطار زايد الدولي عبر موقعه، أنه بعد تأكيد الحجز والحصول على الموافقة، سيتسلم الزائر بطاقة دخول رقمية بنسق (PDF) تحتوي على رمز الاستجابة السريعة (QR)، ويجب عرضها ومسحها ضوئياً عند نقاط التفتيش المحددة، بما في ذلك مدخل المطار، والمتاجر المشاركة عند الحاجة، ونقاط الخروج، ويجب أن يكون القاصرون دون سن 18 عاماً رفقة أشخاص بالغين في جميع الأوقات، وفقاً لسياسات المطار.

ويجب على الزوار الالتزام بجميع قواعد وأنظمة المطار وبروتوكولات الأمن، والتعليمات الصادرة عن سلطات المطار وفرق الأمن في جميع الأوقات، وقد يؤدي عدم الامتثال إلى رفض الدخول أو إخراج الزائر من المبنى.

وينبغي أيضاً على جميع الزوار إعادة بطاقة التصريح الأمني الخاصة بزوار المطار عند مغادرة المبنى في منطقة التسليم المحددة، كما ورد في رسالة التأكيد، وفي حالة فقدان البطاقة، يجب على الزوار إخطار فريق الأمن في المطار على الفور، والمتوفر طوال فترة الزيارة.

ويخضع الوصول إلى المناطق داخل المطار لرقابة صارمة، كما لا يُسمح خلال هذه الزيارة استخدام أو حمل الأجهزة الإلكترونية الشخصية، مثل الحواسيب المحمولة أو الأجهزة اللوحية.



عملية التسجيل

تستمر الحملة لمدة ثمانية أسابيع، ويخضع تحديد التواريخ والمواعيد لتقدير سلطات المطار وحدها، ويجوز تعديلها، في أي وقت، ويجب على جميع المشاركين حمل بطاقة هوية صالحة، وإكمال عملية التسجيل المطلوبة،

وفي حال رغب الزائر في تعديل الفترة المحجوزة، يكون ذلك ممكناً فقط في يوم الحجز نفسه، وذلك من خلال الاتصال بالرقم المخصص مسبقاً: 97128055555+. ويستلزم أي تعديل معتمد إصدار بطاقة دخول جديدة، وقد يتطلب وقتاً إضافياً لمعالجة الطلب.