قطاع التكنولوجيا يدفع مؤشر "نيكي" لمستوى قياسي

صعد ⁠مؤشر "نيكي" الياباني إلى مستوى قياسي جديد اليوم، مدعوماً بعدد من أسهم شركات

التكنولوجيا ذات الثقل مثل مجموعة سوفت بنك.

وواجه المؤشر نيكي صعوبة في تحديد اتجاهه في بداية التعاملات الآسيوية، لكنه ارتفع في النهاية 0.5 بالمئة ليصل إلى 59644.37 نقطة. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.6 بالمئة إلى 3747.69 نقطة.



ودعمت أسهم الشركات ذات الثقل ‌المؤشر القياسي ⁠إذ قفز سهم مجموعة سوفت بنك، وهي تكتل استثماري ‌في مجال التكنولوجيا، 9.3 بالمئة وصعد سهم ⁠أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق ​2.2 بالمئة. ورفعت الشركتان المؤشر ⁠بنحو 385 و156 نقطة على الترتيب.

وارتفع 42 سهماً على المؤشر نيكي مقابل انخفاض ​181 سهماً.