«دبي للسلع» يُطلِق برجين تجاريين ضمن توسعة منطقة «أبتاون دبي»



دبي (الاتحاد)

أطلق مركز دبي للسلع المتعددة برجين تجاريين جديدين هما «وَن أبتاون بليس» و«تو أبتاون بليس» ضمن توسعة منطقة أبتاون دبي، بإضافة أكثر من 560 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى، ليرتفع إجمالي المساحات التجارية في المنطقة إلى أكثر من مليون قدم مربعة، مع توقع بدء التأجير في النصف الثاني من العام واستكمال المشروع في الربع الأول من 2028.

ويأتي المشروع في إطار دعم الطلب المتسارع على المساحات المكتبية عالية المواصفات من القطاعات عالية القيمة، لا سيما عقب إطلاق منصة «فين إكس» و«مركز الثروات»، بما يعزّز مكانة أبتاون دبي كوجهة متكاملة للأعمال والتجارة والتمويل.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: تولي الشركات اليوم أولوية متزايدة للبيئات التي تجمع بين مقومات عديدة مثل الترابط والمرونة وإمكانية الوصول إلى رأس المال والأسواق ومن خلال البرجين «وَن أبتاون بليس» و«تو أبتاون بليس»، نضيف أكثر من 560 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى، ما يرفع إجمالي الطاقة الاستيعابية التجارية في منطقة أبتاون دبي إلى أكثر من مليون قدم مربعة.

وأضاف: تم تصميم البرجين لاستيعاب نطاق واسع من الشركات، مع مساحات مكتبية تتراوح بين 2100 و17600 قدم مربعة، بما في ذلك تصاميم متعددة المستويات متكاملة، ويعكس ذلك حجم وتعقيد الطلب، الذي نشهده عبر قطاعات التجارة والتمويل والتكنولوجيا، ومع مواصلتنا تطوير منظومات الجيل الجديد من الأعمال، بما يشمل «مركز الثروات» ومنصة «فين إكس» و«مركز التجارة البحرية» تتطور أبتاون دبي لتصبح منطقة متكاملة بالكامل توفّر للشركات منصة متميزة ومترابطة للنمو والعمل على المستوى العالمي.

ويتألف البرجان من 21 و15 طابقاً، و82 ألف قدم مربعة من مساحات التجزئة، مع مرافق متكاملة تشمل مطاعم وخيارات تسوق ومسبحاً، وأكثر من 1600 موقف للسيارات، وخدمة نقل تربط المشروع بمحطة مترو دبي.

ويستهدف المشروع الحصول على الفئة الذهبية من شهادة LEED، من خلال اعتماد أنظمة متقدمة لكفاءة الطاقة والمياه وتحسين جودة البيئة الداخلية.